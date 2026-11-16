به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسدی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای کاهش سوانح رانندگی در محورهای روستایی استان قم اظهار کرد: همزمان با ۲۴ آبان‌ماه، روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی، مجموعه‌ای از اقدامات با هدف ارتقای ایمنی دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه‌ها و موتورسواران در بخش‌های قمرود و مرکزی به اجرا درآمد.

وی افزود: این برنامه‌ها با رویکرد پیشگیری از حوادث جاده‌ای و افزایش آگاهی کاربران راه‌ها طراحی شده و در دو محور آموزش و فرهنگ‌سازی و همچنین تأمین و توزیع تجهیزات ایمنی دنبال شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با بیان اینکه آموزش گروه‌های در معرض خطر از اولویت‌های این برنامه بود، تصریح کرد: با هماهنگی بخشداری‌ها، شوراهای اسلامی روستاها، آموزش و پرورش و دهیاری‌ها، دوره‌های آموزشی با حضور افسران پلیس راه در مراکز روستایی و مدارس برگزار شد.

اسدی ادامه داد: در جریان این برنامه‌ها، ۱۵۰ نفر از موتورسواران بخش قمرود و ۳۰ دانش‌آموز مدارس بخش مرکزی قم تحت آموزش قرار گرفتند و شرکت‌کنندگان با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه الزامات تردد ایمن در محورهای روستایی و فرعی آشنا شدند.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره‌ها همچنین درباره پیامدهای بی‌توجهی به مقررات ترافیکی و نادیده گرفتن تجهیزات حفاظتی و عوامل مؤثر بر ایمنی تردد به گروه‌های هدف هشدار داده شد.

موتورسواران به تجهیزات ایمنی مجهز شدند

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با تأکید بر ضرورت افزایش قابلیت رؤیت موتورسیکلت‌ها در مسیرهای روستایی اظهار کرد: بسیاری از موتورسواران به دلیل فعالیت‌های کشاورزی، باغداری و دامداری ناچارند در ساعات مختلف شبانه‌روز در مسیرهای دسترسی به مزارع، باغات و محل نگهداری دام تردد کنند و همین مسئله ضرورت استفاده از تجهیزات آشکارساز را دوچندان می‌کند.

اسدی افزود: برای کاهش خطر برخورد وسایل نقلیه با موتورسیکلت‌ها در شرایط کم‌نور و تاریکی، بیش از ۴۰۰ قطعه شبرنگ بازتابنده در میان موتورسواران بخش قمرود توزیع شد تا با نصب آن‌ها بر بدنه موتورسیکلت، امکان تشخیص این وسایل نقلیه از فاصله مناسب برای سایر رانندگان افزایش یابد.

وی با اشاره به نقش کلاه ایمنی در کاهش شدت آسیب‌های ناشی از تصادفات موتورسیکلت تصریح کرد: آمارهای مربوط به حوادث رانندگی نشان می‌دهد که استفاده نکردن از کلاه ایمنی از عوامل مهم در وقوع صدمات منجر به فوت در میان موتورسواران است و ترویج استفاده مستمر از این وسیله حفاظتی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

اسدی ادامه داد: در همین مرحله از اجرای طرح ارتقای ایمنی در بخش قمرود، ۴۰ دستگاه کلاه ایمنی به‌صورت رایگان میان موتورسواران توزیع شد تا ضمن دسترسی آسان‌تر این گروه به تجهیزات ضروری، فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی نیز تقویت شود.

دانش‌آموزان با اقلام آموزشی و ایمنی همراه شدند

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم در بخش دیگری از اقدامات انجام‌شده به برنامه‌های ویژه دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه‌های بخش مرکزی اشاره کرد و گفت: در کنار آموزش‌های ترافیکی، مجموعه‌ای از اقلام فرهنگی و آموزشی با موضوع ایمنی در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

وی افزود: کیف، دفتر، جامدادی، کتابچه آموزشی و بازی‌های فرهنگی از جمله اقلام توزیع‌شده میان دانش‌آموزان بود که با هدف انتقال مفاهیم ایمنی و آشنایی بیشتر آنان با اصول تردد در محیط‌های پیرامونی مدارس تهیه شده بود.

اسدی خاطرنشان کرد: بخشی از کیف‌های اهدایی به تجهیزات بازتابنده نور مجهز شده‌اند تا در زمان تردد دانش‌آموزان در ساعات کم‌نور، امکان رؤیت آنان از سوی رانندگان افزایش یابد و خطر بروز حوادث در محدوده مدارس حاشیه راه‌ها کاهش پیدا کند.

وی در پایان با اشاره به دیگر بخش‌های این برنامه به مناسبت روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی اظهار کرد: آموزش چهره‌به‌چهره رانندگان و سایر کاربران جاده‌ای در مبادی ورودی شهر، از جمله محدوده عوارضی‌ها و مقابل پاسگاه‌های پلیس راه نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح است که با هدف افزایش آگاهی عمومی و ترویج رفتارهای ایمن در ترددهای جاده‌ای اجرا می‌شود.