به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با اساتید و طلاب حوزه علمیه خواهران الزهرا(س) اراک اظهار کرد: علامه طباطبایی شخصیتی کم‌نظیر بود که در کنار برخورداری از معنویت و معرفت عمیق، در عرصه قلم، بیان، تألیف، تصنیف و تربیت شاگردان نیز جایگاهی برجسته داشت.

وی تفسیر المیزان را گنجینه‌ای عظیم از معارف و حقایق دانست و افزود: این اثر همچون اقیانوسی از مباحث قرآنی، حدیثی، تاریخی و اعتقادی است که پژوهشگران با مطالعه عمیق آن می‌توانند به نکات و معارف ارزشمندی دست یابند؛ ازاین‌رو نسل جوان و محققان باید از این میراث علمی ماندگار بهره بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به دیدگاه‌های علامه طباطبایی درباره جایگاه زن بیان کرد: اگرچه علامه اثر مستقلی با عنوان زن تألیف نکرده است، اما پژوهشگران با استخراج دیدگاه‌های ایشان از مباحث تفسیری، به‌ویژه تفسیر سوره نساء، آثار ارزشمندی در این حوزه تدوین کرده‌اند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی در ادامه با تبیین آیات مربوط به زنان در سوره احزاب، به تفاوت خطاب آیات مربوط به همسران پیامبر(ص) و آیه تطهیر اشاره کرد و گفت: قرآن کریم در آیات ۳۰ تا ۳۲ سوره احزاب، همسران پیامبر(ص) را به رعایت تقوا، سخن گفتن به شیوه شایسته و پرهیز از رفتارهای نادرست فراخوانده و در آیه ۳۳ نیز بر حفظ عفاف، پرهیز از تبرج جاهلی، اقامه نماز و پرداخت زکات تأکید کرده است.

وی تصریح کرد: برخورداری از جایگاه و مسئولیت ویژه، وظیفه انسان را در قبال رفتار و گفتارش سنگین‌تر می‌کند و این موضوع ضرورت توجه به تقوا و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی را دوچندان می‌سازد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر ضرورت معرفی الگوهای شایسته برای زنان مسلمان افزود: الگوی زن مسلمان باید بر اساس تعالیم قرآن کریم و سیره اهل‌بیت(ع)، به‌ویژه شخصیت‌هایی همچون حضرت خدیجه(س) و حضرت فاطمه زهرا(س)، شکل بگیرد و ارزش‌های دینی، عفاف، کرامت انسانی و فضیلت‌های اخلاقی در انتخاب الگو مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: طلاب خواهر علاوه بر تحصیل و تعمیق معارف دینی، باید در تبیین آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت(ع)، تربیت نسل مؤمن و آگاه و گسترش فرهنگ عفاف، اخلاق و معنویت در جامعه نقش مؤثری ایفا کنند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی تأکید کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به بانوان فرهیخته و آگاه به معارف دینی نیاز دارد و بانوان طلبه باید با بهره‌گیری از منابع ارزشمندی همچون تفسیر المیزان، در مسیر شناخت عمیق معارف اسلامی و انتقال صحیح آن به نسل جوان گام بردارند.