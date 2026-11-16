به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، نشست رؤسای قطب‌های پنج‌گانه آموزش متوسطه کشور با حضور پنج نفر از معاونان آموزش متوسطه استان‌ها و به ریاست سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه، در سالن جلسات این معاونت برگزار شد.

آذرکیش در این نشست، با اشاره به ضرورت تقویت تعامل و هم‌افزایی میان ستاد و استان‌ها، بر نقش محوری معاونان آموزش متوسطه استان‌ها در راهبری برنامه‌های تحولی این حوزه تأکید کرد و گفت: جلسات قطبی با هدف ایجاد فهم مشترک از برنامه‌ها، نزدیک‌سازی دیدگاه‌ها و فراهم‌کردن زمینه گفتگوی تخصصی و مستمر میان ستاد و استان‌ها طراحی شده است.

وی با تشریح سازوکار ارتباطی معاونت آموزش متوسطه با استان‌ها، برگزاری نشست‌های قطبی، جلسات وبیناری هفتگی و نشست‌های حضوری را سه مسیر اصلی تعامل و هماهنگی دانست و افزود: هدف از این سازوکار، دریافت دقیق‌تر دغدغه‌ها، پیشنهادها و ایده‌های همکاران استانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی آنان در پیشبرد برنامه‌های آموزش متوسطه است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به طراحی ساختار پنج‌گانه قطب‌های استانی و تعیین مسئول و معین برای هر قطب، اظهار کرد: تلاش شده است تقسیم‌بندی قطب‌ها با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، اقلیمی و فرهنگی استان‌ها و همچنین با رویکردی هماهنگ با ساختار قطب‌بندی در سطح وزارتخانه انجام شود تا ارتباط میان استان‌ها و حوزه ستادی با انسجام و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

آذرکیش در ادامه، فعال‌سازی هیئت‌های اندیشه‌ورز در سطح استان‌ها را از ظرفیت‌های مهم برای ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی در آموزش متوسطه برشمرد و تصریح کرد: بهره‌گیری از دیدگاه و تجربه پیشکسوتان، معاونان ادوار، معلمان، مدیران مدارس، استادان دانشگاه و صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت می‌تواند زمینه‌ساز ارائه راهکارهای عملی برای بهبود امور باشد.

وی با تأکید بر اینکه هیئت‌های اندیشه‌ورز باید متناسب با موضوعات و نیازهای هر استان فعالیت کنند، افزود: این هیئت‌ها علاوه بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی، فکری و تجربی صاحب‌نظران، می‌توانند در تبیین و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و جلب مشارکت کنشگران اجتماعی نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش‌وپرورش همچنین بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه برگزاری منظم و اثربخش جلسات قطبی تأکید کرد و گفت: برای تحقق اهداف این جلسات، باید برنامه‌ریزی زمانی مشخص، دستور کار روشن و پشتیبانی لازم صورت گیرد. همچنین حضور مدیران ستادی، مدیران کل و مشاوران معاونت در نشست‌های قطبی می‌تواند به پیگیری دقیق‌تر موضوعات و تسریع در حل مسائل کمک کند.

آذرکیش با اشاره به اهمیت انتقال تجربه و یادگیری متقابل میان استان‌ها، پیشنهاد برگزاری برنامه‌های تجربه‌گردانی و مأموریت‌های کوتاه‌مدت معاونان آموزش متوسطه در استان‌های دیگر را مطرح کرد و افزود: این فرصت‌ها علاوه بر شناسایی و بررسی نزدیک مسائل و ظرفیت‌های استان مقصد، زمینه انتقال تجارب موفق و توسعه حرفه‌ای مدیران را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت فاصله‌گرفتن از روزمرگی‌های مدیریتی و توجه به واقعیت‌های میدانی مدارس خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های ارزشمندی در استان‌ها و مناطق وجود دارد که گاهی حتی از برخی ظرفیت‌های موجود در ستاد پیشروتر هستند. ارتباط مستقیم با بدنه اجرایی آموزش‌وپرورش و آشنایی با شرایط واقعی مدارس، به کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا کمک می‌کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، با استقبال از پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی معاونان استان‌ها، بر ضرورت بازنگری مستمر در شیوه برگزاری جلسات، تقویت ارتباطات تخصصی و استفاده از خرد جمعی برای ارتقای اثربخشی برنامه‌های آموزش متوسطه تأکید کرد.

در این نشست، معاونان آموزش متوسطه استان‌های حاضر نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه برگزاری جلسات قطبی، مشارکت روسای ادارات تخصصی، حضور نمایندگان مناطق و مدارس در نشست‌ها، تعیین دستور کارهای مشخص و تقویت فرایند تجربه‌گردانی میان استان‌ها مطرح کردند.