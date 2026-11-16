به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری منطقه ۲ هم زمان با آغاز پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال «امید» در پایتخت، آیین غرس نهال با حضور مهدی عباسی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت شهید باهنر، شهردار منطقه ۲، رئیس آموزش‌وپرورش، معتمدین محلات و جمعی از خانواده معظم شهدا در بوستان کوهسار محله مرزداران برگزار شد.

مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت پیوند میان توسعه شهری و ارزش‌های معنوی، اظهار داشت: این پویش پیوندی است میان رسالت محیط‌زیستی و فرهنگ مقاومت، وبا توجه به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در طول ۳ سال آینده، یک میلیون درخت در تهران به نام شهدا کاشته می‌شود.

وی زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا در طبیعت را از اهداف این پویش برشمرد و گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته و نوآورانه این طرح، تخصیص کد شناسایی و پلاک یادگاری به هر نهال است. این قابلیت به شهروندان اجازه می‌دهد تا با اختصاص نام عزیزان خود به هر نهال، فرایند کاشت را به یک عمل نمادین و ماندگار تبدیل کنند؛ به‌گونه‌ای که این درختان در سالیان متمادی، یادآور ایستادگی و پایداری ملت ایران باشند.

وی افزود: با اجرای این طرح شاهد بوستان‌های مقاومت در سطح محلات خواهیم بود و این بوستان‌ها می‌توانند به‌عنوان نمادهای زنده از فرهنگ ایستادگی و پایداری ملت در جنگ مقاومت به نسل‌های آینده باشند.