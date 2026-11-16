به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، پس از حضور در دفتر موسسه رسانه‌ای نگاه و با اعضای شورای سردبیری و مجریان جوان، کاربلد و حرفه‌ایِ برنامه‌ تلویزیونی «به وقت ایران» با محمد صمصامی، سرباز روح‌الله رضوی، نیما اکبرخانی، وحید خضاب و حسین همازاده از عوامل برنامه دیدار کرد.

حجت الاسلام قمی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ویراستی نیز نوشت: باز هم گلی به جمال سرباز روح الله رضوی عزیز و مجاهد که ساعتش را به وقت ایران تنظیم کرد؛ نه مثل به ظاهر ایرانی های پست فطرت و عافیت طلبی که ساعتشان به وقت آمریکا و اسرائیل تنظیم است.

به این جمع کاربلد و مخلص خداقوت گفتم که در برابر فشارها برای تعطیلی برنامه، در این حجم سنگین و فرساینده تولید مستمر، با رفتاری حرفه ای نه از مواضع به حق عقب نشستند و نه در دام لجاجت و حاشیه افتادند.