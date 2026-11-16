به گزارش خبرنگار مهر، سید حمزه لقمانی ظهر دوشنبه در حاشیه گشت مشترک نظارت بر بازار یاسوج و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازرسی امروز که با همراهی مدیرکل اقتصادی استانداری، بسیج اصناف و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شد، تخلفات متعددی از جمله گران‌فروشی، عدم درج قیمت و امتناع از ارائه فاکتور مشاهده شد.

وی با هشدار جدی به واحدهای صنفی افزود: به تمام واحدهایی که نسبت به درج قیمت بی‌تفاوت هستند اخطار می‌دهیم که عدم درج قیمت، بستر اصلی گران‌فروشی است و با این پدیده برخورد قاطع و قانونی خواهیم داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: پلمب، از جمله عواقب قانونی تخلفات واحدهایی است که از اجرای قوانین صنفی تمرد می‌کنند و اجازه نخواهیم داد حقوق مصرف‌کنندگان تضییع شود.

نظارت روزانه بر بازار یاسوج ادامه دارد

وی با تأکید بر استمرار گشت‌های نظارتی خاطرنشان کرد: متخلفان را رها نخواهیم کرد و به خاطر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، هیچ‌گونه مماشات و اغماضی در کار نخواهد بود.

لقمانی با اشاره به مصوبات قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار به دبیری سازمان تعزیرات حکومتی افزود: مقرر شده است گشت‌های نظارتی با جدیت استمرار داشته باشد و بازار به‌صورت روزانه رصد شود.

وی تأکید کرد: واحدهای صنفی متخلف باید بدانند که نظارت‌ها مقطعی نیست و با هرگونه تخلف، به‌ویژه گران‌فروشی و عدم رعایت الزامات قانونی، برخورد مؤثر و قانونی صورت خواهد گرفت.