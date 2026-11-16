به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه، آموزش حضوری را اولویت اصلی نظام تعلیم و تربیت دانست و اظهار کرد: هیچ شیوه‌ای از آموزش مجازی و غیرحضوری نمی‌تواند جایگزین حضور دانش‌آموزان در مدرسه شود و تجربه دوران کرونا و شرایط ناشی از جنگ و حوادث مختلف، پیامدهای دوری دانش‌آموزان از محیط آموزشی را نشان داده است.

وی افزود: سیاست دولت، وزارت آموزش و پرورش و مدیریت استان، برگزاری حضوری کلاس‌ها به‌ویژه در دوره‌های ابتدایی و متوسطه است؛ چراکه حضور در مدرسه در رشد علمی، تربیتی، اجتماعی و شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان نقش اساسی دارد.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به سلامت دانش‌آموزان تصریح کرد: در شرایطی که سلامت آنان در معرض خطر قرار گیرد، تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت مدارس با هماهنگی مدیریت بحران و آموزش و پرورش انجام می‌شود.

حبیبی با انتقاد از تعطیلی‌های گسترده و غیرضروری مدارس گفت: تصمیم‌ها باید متناسب با شرایط هر منطقه اتخاذ شود و اگر وضعیت جوی در منطقه‌ای مانند اورامانات مانع فعالیت مدارس باشد، ضرورتی ندارد مدارس غرب یا مرکز استان نیز تعطیل شوند. اصل بر استمرار آموزش حضوری است، اما حفظ سلامت دانش‌آموزان نیز با حساسیت دنبال خواهد شد.

وی در ادامه به طرح ابتکاری «هر مدیر، معین یک مدرسه» اشاره کرد و آن را راهکاری برای تقویت ارتباط میان مدیران اجرایی و مدارس دانست و افزود: آموزش و پرورش استان حدود سه هزار و ۶۰۰ فضای آموزشی دارد و رسیدگی به مسائل این مجموعه گسترده، همراهی سایر دستگاه‌ها را می‌طلبد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه حضور مدیران در مدارس در آغاز سال تحصیلی آثار مثبتی بر روحیه فرهنگیان و دانش‌آموزان داشته است، تأکید کرد: این ارتباط نباید به دیدارهای تشریفاتی محدود شود و مدیران معین باید در طول سال تحصیلی نیازها و مشکلات مدارس را پیگیری کنند.

حبیبی تعمیرات، بهسازی، رنگ‌آمیزی، آسفالت محوطه، تأمین تجهیزات و رفع مشکلات عمرانی را از جمله نیازهای مدارس برشمرد و گفت: مدیران دستگاه‌ها می‌توانند با استفاده از امکانات مجموعه خود یا هماهنگی با سایر بخش‌ها، برای رفع مشکلات مدارس اقدام کنند.

وی با اشاره به هماهنگی اولیه برای اجرای این طرح در حدود ۸۰ تا ۹۰ مدرسه، خواستار صدور احکام رسمی برای مدیران معین با امضای استاندار و تدوین شرح وظایف مشخص برای آنان شد و افزود: اجرای عملیاتی طرح باید با جدیت دنبال شود و در ادامه، شمار مدارس تحت پوشش افزایش یابد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، پیش‌بینی فضای آموزشی در مجتمع‌های مسکونی جدید را یک ضرورت و الزام قانونی عنوان کرد و اظهار کرد: بر اساس ضوابط موجود، در مجتمع‌هایی که برای بیش از ۲۰۰ واحد آن‌ها پروانه ساختمانی صادر می‌شود، باید فضای آموزشی در نظر گرفته شود و نباید با تغییرات صوری در تعداد واحدها، این الزام را دور زد.

حبیبی با تأکید بر اینکه تأمین زیرساخت‌ها باید هم‌زمان با اجرای طرح‌های مسکن انجام شود، گفت: آب، برق، گاز، راه دسترسی و خدماتی مانند فضای آموزشی، فرهنگی و فضای سبز باید پیش از افتتاح مجتمع‌ها فراهم شود تا خانواده‌ها برای دسترسی فرزندانشان به مدرسه با مشکل مواجه نشوند.

وی از اداره کل آموزش و پرورش خواست فهرست مجتمع‌های در حال ساخت فاقد فضای آموزشی را با مشخص کردن وضعیت زمین و احداث مدرسه تهیه و به اداره کل راه و شهرسازی ارائه کند. همچنین معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری باید بر اجرای تعهدات دستگاه‌های مسئول، از جمله راه و شهرسازی و نوسازی مدارس، نظارت داشته باشد.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: تأمین فضای آموزشی در مجتمع‌های مسکونی باید به دستور کار ثابت شورای آموزش و پرورش تبدیل شود و دستگاه‌های مسئول در هر جلسه گزارشی از روند اجرای تعهدات خود ارائه دهند.

حبیبی در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی و ضرورت مدیریت مصرف در فصل سرد سال، نقش فرهنگیان و دانش‌آموزان را در فرهنگ‌سازی این حوزه مهم دانست و گفت: آموزش و پرورش در کنار مأموریت اصلی خود، ظرفیت گسترده‌ای برای ترویج الگوی صحیح مصرف در جامعه دارد.

وی با اشاره به وجود حدود ۲۷ هزار کانال ارتباطی میان معلمان و دانش‌آموزان و جمعیت بیش از ۳۴۰ هزار نفری دانش‌آموزان استان افزود: این ظرفیت می‌تواند برای آموزش و اطلاع‌رسانی درباره مصرف بهینه انرژی به کار گرفته شود.

استاندار کرمانشاه خواستار نقش‌آفرینی فرهنگیان در تبدیل دانش‌آموزان به سفیران صرفه‌جویی در خانواده‌ها شد و تصریح کرد: فرهنگ مصرف درست انرژی باید از مدرسه آغاز شود و به یک رفتار پایدار در خانه و جامعه تبدیل شود؛ این موضوع تنها به زمان بروز محدودیت‌های انرژی اختصاص ندارد.

حبیبی خاطرنشان کرد: همراهی آموزش و پرورش در این زمینه می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه‌های انرژی کمک کند تا خانواده‌ها، واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی در فصل سرما با مشکلات کمتری روبه‌رو شوند.

وی در بخش دیگری از این نشست به برگزاری رویداد ملی «ایرانِ جان» با محوریت کرمانشاه در آذرماه اشاره کرد و گفت: مقدمات برگزاری این رویداد فراهم شده و صداوسیمای مرکز استان نیز هماهنگی‌های لازم را انجام داده است تا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کرمانشاه در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود.

استاندار کرمانشاه این رویداد را فرصتی یک‌هفته‌ای برای معرفی قابلیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، آموزشی و گردشگری استان دانست و خواستار مشارکت فعال آموزش و پرورش در این برنامه شد.

حبیبی معرفی نخبگان دانش‌آموزی، مفاخر علمی و فرهنگی، چهره‌های برجسته پرورش‌یافته در مدارس، مدارس نمونه و دستاوردهای آموزشی و تربیتی را از محورهای مشارکت آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: پویش‌ها و جشنواره‌های دانش‌آموزی، اجرای سرود، نمایش و برنامه‌های هنری نیز می‌تواند توانمندی‌های نسل جوان استان را به نمایش بگذارد.

وی همچنین معرفی دانش‌آموزان برتر علمی، اخلاقی و تربیتی، افتخارآفرینان کنکور و مسابقات، مدارس موفق، اقدامات شاخص آموزشی و فعالیت خیرین مدرسه‌ساز را از موضوعات قابل طرح در این رویداد برشمرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت استان در حوزه توسعه فضاهای آموزشی گفت: سرانه فضای آموزشی کرمانشاه حدود یک مترمربع بالاتر از میانگین کشوری است و این دستاورد نیز باید در جریان رویداد «ایرانِ جان» به مخاطبان معرفی شود.

حبیبی در پایان بر هماهنگی آموزش و پرورش با صداوسیمای مرکز استان برای تولید برنامه‌های متنوع تأکید کرد و خواستار استفاده حداکثری از فرصت یک‌هفته‌ای این رویداد برای معرفی ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی، علمی و نخبگانی کرمانشاه شد.