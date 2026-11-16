به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهرام میرزایی ظهر دوشنبه در هشتمین جلسه شورای اداری شهرستان پاوه، با تبریک پیشاپیش هفته بسیج، این نهاد مردمی را جلوه‌ای از عزت، شجاعت، خودباوری و ایستادگی ملت ایران دانست و اظهار کرد: بسیج تنها یک تشکیلات سازمانی نیست، بلکه فرهنگی مبتنی بر ایمان، ایثار و خدمتگزاری است که در میان اقشار مختلف جامعه نمود دارد.

وی با بیان اینکه دانشمندان، نخبگان علمی، قهرمانان ورزشی، مدافعان امنیت و همه تلاشگران برای سربلندی کشور از جلوه‌های تفکر بسیجی هستند، افزود: این روحیه در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، سازندگی، محرومیت‌زدایی، امنیت، بهداشت و درمان و پیشرفت‌های علمی و دفاعی کشور نقش‌آفرین بوده است.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج پاوه با اشاره به دستاوردهای ایران در حوزه‌های موشکی، پهپادی و فناوری‌های نوین تصریح کرد: این پیشرفت‌ها نتیجه خودباوری، اتکا به توان داخلی و حاکم بودن تفکر بسیجی است.

میرزایی گرامیداشت هفته بسیج را فرصتی برای تبیین و ترویج ارزش‌های اسلامی و انسانی دانست و گفت: ایمان، شجاعت، غیرت، فداکاری و فرهنگ خدمتگزاری از ارزش‌هایی است که باید در این مناسبت مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه‌ها در معرفی این فرهنگ مشارکت داشته باشند.

وی از برگزاری رزمایش قرارگاه امنیتی امام علی(ع) و گردان امام علی(ع) در روز پنجشنبه خبر داد و خواستار همکاری دستگاه‌هایی از جمله راهداری، شهرداری، شبکه بهداشت و درمان، هلال‌احمر و نیروی انتظامی برای اجرای مطلوب این برنامه شد.

فرمانده سپاه پاوه همچنین برنامه‌های هفته بسیج در این شهرستان را تشریح کرد و دیدار بسیجیان با امام جمعه، حضور در نماز جمعه، پیاده‌روی خانوادگی، مسابقات ورزشی، رزمایش مواسات، توزیع بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر، کاشت نهال و سرکشی از خانواده‌های شهدا و جانبازان را از جمله این برنامه‌ها برشمرد.

میرزایی برگزاری یادواره‌های شهدا، برنامه‌های فرهنگی و هنری، رویداد تولید محتوای فضای مجازی، فعالیت‌های علمی و مهارت‌آموزی و اجتماعات بسیجیان را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

وی فضاسازی محیطی و تبلیغی در شهر، روستاها، معابر و ادارات را نیز ضروری دانست و تأکید کرد: هفته بسیج متعلق به همه مردم و دستگاه‌های اجرایی است و سپاه به‌عنوان هماهنگ‌کننده و دبیر اجرایی برنامه‌ها فعالیت می‌کند؛ از این رو انتظار می‌رود همه مجموعه‌ها با همدلی و مشارکت در برگزاری شایسته این برنامه‌ها همکاری کنند.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج پاوه در پایان با اشاره به تداوم برنامه‌ها تا پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره)، خواستار مشارکت فعال مدیران و دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های هفته بسیج شد.