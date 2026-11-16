به گزارش خبرنگار مهر، اله‌دادی ظهر دوشنبه در نخستین جلسه شورای استانی توانبخشی مبتنی بر جامعه اظهار کرد: ارتقای سلامت اجتماعی در کنار سلامت جسمی، از الزامات بهبود کیفیت زندگی جامعه است و سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی این حوزه، مسئولیت هماهنگی و تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد.

وی افزود: هدف اصلی، شناسایی افراد دارای معلولیت، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، ارزیابی توانمندی‌های آنان و فراهم‌کردن زمینه دسترسی به خدمات توانبخشی، حمایتی، تسهیلات اشتغال و سایر ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دولتی و تسهیلات بانکی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا هیچ فرد دارای معلولیتی به دلیل شناسایی‌نشدن یا محدودیت دسترسی، از خدمات و حمایت‌های مورد نیاز محروم نماند.

اله‌دادی با اشاره به پیوند این برنامه با رویکرد محله‌محوری و توسعه سلامت اجتماعی ادامه داد: راهبری شورای استانی توانبخشی مبتنی بر جامعه بر عهده استاندار و دبیری اجرایی آن بر عهده سازمان بهزیستی است و تحقق اهداف این شورا به مشارکت جدی و مستمر تمامی دستگاه‌های عضو وابسته است.

وی با بیان اینکه اجرای این برنامه در سال‌های گذشته عمدتاً بر مناطق روستایی متمرکز بود گفت: از سال گذشته دامنه اجرای برنامه به مناطق شهری نیز گسترش یافته است و استمرار این روند به همکاری منسجم دستگاه‌های اجرایی و حضور فعال نمایندگان آنها در جلسات شورا نیاز دارد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تاکید کرد: توسعه محیط‌های دوستدار افراد دارای معلولیت از جمله محورهایی است که با استفاده از ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌ها باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی می‌تواند زمینه دسترسی گسترده‌تر افراد دارای معلولیت به خدمات توانبخشی و حمایتی را فراهم کند و در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی این گروه از جامعه منجر شود.