به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با مهرداد اخلاقی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به ظرفیت‌های استان اظهار کرد: استان بوشهر به واسطه موقعیت راهبردی، ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و میزبانی بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های ملی، نقش مهمی در اقتصاد و امنیت کشور ایفا می‌کند.

وی افزود: انتظار ما این است که متناسب با این جایگاه، سهم مردم استان از منافع و فرصت‌های توسعه‌ای نیز به صورت ملموس افزایش یابد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: از جمله مطالبات مردم استان بوشهر که از تأکیدات رئیس‌جمهور نیز هست، انتقال مجموعه‌ها و تأسیسات نظامی از محدوده قانونی شهر بوشهر، در چارچوب ملاحظات و الزامات دفاعی و امنیتی کشور و اختصاص این اراضی به کاربری‌های مسکونی، خدمات عمومی، فضای سبز، مراکز آموزشی و فرهنگی و زیرساخت‌های شهری است.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: با توجه به تأکیدات رئیس‌محترم جمهور برای استفاده از ظرفیت مولدسازی، دارایی‌های مازاد دولت و تبدیل این دارایی‌ها به منابع مولد، تحقق این مهم مورد توجه و تاکید قرار دارد.

استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از خام‌فروشی تولیدات محصولات پایه به سهم زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی گفت: زیرمجموعه شرکت‌های پتروشیمی وابسته به وزارت دفاع در استان بوشهر در این راستا اهتمام ورزند.

وی همچنین بیان کرد: با حمایت و راهبری وزارتخانه، سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی پایین‌دستی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار پیگیری شود.

زارع تصریح کرد: مدیریت استان و مردم انتظار دارند در مدیریت شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به وزارت دفاع، از منابع انسانی و مدیران تحصیلکرده، توانمند و شایسته بومی، استفاده بیشتری شود.

استاندار بوشهر بیان کرد: یکی از انتظارات جدی مردم استان بویژه جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی ایجاد شده در صنایع استان است و پیشنهاد می‌کنیم در فرآیند جذب و بکارگیری، نیروهای تحصیلکرده بومی در اولویت قرار گیرند.

زارع در ادامه به موضوع مسئولیت اجتماعی صنایع اشاره کرد و افزود: مسئولیت اجتماعی شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بخشی از این منابع، باید در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، محیط زیست، آب و توسعه فضای سبز و ورزشی و فرهنگی، استفاده شود.

استاندار بوشهر در پایان از وزیر دفاع برای سفر به استان و پیگیری مطالبات مردم دعوت کرد.

وزیر دفاع نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر، برای سفر به استان و رفع مطالبات مطروحه، قول مساعد داد.