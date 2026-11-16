به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه روز دوشنبه در واکنش به تصمیم تالین برای بستن مرز با روسیه، اعلام کرد استونی با این اقدام در حال ساختن یک «دیوار» است؛ اقدامی که به گفته او، پیامد خوبی برای سازندگان آن نخواهد داشت.

پسکوف در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: استونی در حال ساختن یک دیوار است. همان‌طور که تاریخ نشان می‌دهد، کشورهای زیادی دیوارهایی ساخته‌اند که هیچ نتیجه خوبی برای سازندگانشان نداشته است.

وی همچنین اتهامات مطرح‌شده علیه روسیه درباره دست داشتن در اقدام خرابکارانه علیه یکی از شرکت‌های صنایع دفاعی استونی را کاملاً بی‌اساس دانست.

پیش‌تر، ایگور تارو، وزیر کشور استونی روز یکشنبه اعلام کرده بود که تصمیم درباره بستن مرز با روسیه در نشست کابینه این کشور اتخاذ خواهد شد و این محدودیت‌ها می‌تواند موقت یا دائمی باشد.

مارگوس تساهکنا، وزیر خارجه استونی نیز وعده داده است که از اول دسامبر تمامی گذرگاه‌های مرزی این کشور با روسیه بسته می شوند.