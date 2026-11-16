به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های آبرسانی ساری با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین اعتبار پروژه‌های زیرساختی آب استان اظهار کرد: همه راهکارها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین برای جذب منابع مالی و کمک به تکمیل طرح‌های بخش آب مازندران در حال پیگیری است.

وی افزود: در تازه‌ترین اقدام برای افزایش اعتبارات و تسریع در اجرای پروژه‌ها، نشستی با حضور معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد که طی آن، آخرین وضعیت طرح‌های کلان حوزه آب ساری و میاندورود بررسی و درباره راهکارهای افزایش سرعت اجرای این پروژه‌ها تصمیم‌گیری شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با تشریح محورهای این نشست تصریح کرد: تکمیل مطالعات سد چرگت در بخش چهاردانگه ساری، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تسریع در آغاز عملیات تکمیلی طرح آبرسانی به شهرستان میاندورود و اخذ مجوز ماده ۲۳ از سازمان برنامه و بودجه برای اجرای طرح جامع مدیریت سردهانه‌های کشاورزی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده بود.

داوودیان ادامه داد: این نشست با حضور دکتر بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و دکتر جانباز، معاون آب و آبفای وزیر نیرو برگزار شد و موضوعات مرتبط با پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر استمرار پیگیری‌ها برای توسعه زیرساخت‌های آبی استان گفت: اقدامات لازم برای تأمین اعتبار و تسریع در اجرای پروژه‌های آب در مناطق مختلف مازندران به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به نگاه ویژه استاندار مازندران و همراهی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، تلاش می‌کنیم از تمامی ظرفیت‌های قانونی، اعتباری و تسهیلاتی برای پیشبرد پروژه‌های بخش آب استفاده کنیم و زمینه اجرای سریع‌تر طرح‌های زیربنایی را فراهم آوریم.