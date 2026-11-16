به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این نشست سالانه با هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و با تمرکز بر پیگیری پروژه‌های عملیاتی، ارزیابی پیشرفت طرح‌های مشترک و تعریف زمینه‌های جدید همکاری در حوزه فناوری‌های فضایی برگزار شد.

در این نشست، دو محور اصلی شامل پیگیری و ارزیابی میزان پیشرفت پروژه‌های گذشته و تعریف پروژه‌های جدید و شناسایی زمینه‌های کاری نوظهور در حوزه فناوری‌های فضایی مورد تأکید قرار گرفت.

تبادل داده‌های ماهواره‌ای برای مدیریت بحران و توسعه

یکی از مباحث کلیدی مطرح‌شده در این نشست، توسعه خدمات و کاربردهای مبتنی بر داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای بود. با توجه به کاربردهای گسترده فناوری ماهواره‌ای در توسعه کشورها و ارتقای کیفیت مدیریت در سطح ملی، کشورهای عضو بر اهمیت بهره‌گیری از این ظرفیت تأکید کردند.

پایش تغییرات آب‌وهوایی و اقلیمی، مدیریت منابع آب، مقابله با خشکسالی و پایش منابع زمین و کشاورزی از جمله موضوعات مشترک بین‌المللی است که فناوری‌های ماهواره‌ای می‌توانند در مدیریت و بهبود آن‌ها نقش مؤثری داشته باشند.

همچنین در این نشست بر ضرورت همکاری کشورهای عضو در شرایط بحرانی تأکید شد؛ به‌گونه‌ای که کشورها بتوانند هنگام بروز بحران، از ظرفیت‌های ماهواره‌ای یکدیگر استفاده کنند و با تبادل تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای، زمینه همکاری‌های عملیاتی و مشترک را گسترش دهند.

اپسکو؛ بستر توسعه همکاری‌های بین‌المللی فضایی

سازمان همکاری‌های فضایی آسیا-اقیانوسیه که با ابتکار چین و آژانس فضایی این کشور ایجاد شده است، ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری فضایی فراهم می‌کند.

از طریق این همکاری، ایران می‌تواند ضمن ارائه تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای خود، از ظرفیت‌ها و داده‌های ماهواره‌ای سایر کشورهای عضو نیز بهره‌مند شود. این تعامل متقابل، فرصتی برای تقویت صنعت فضایی داخلی و ارتقای سطح خدمات مبتنی بر فناوری‌های فضایی در کشور به شمار می‌رود.