به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حاجی‌نژاد ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اظهار کرد: نقش دیوان محاسبات، مداخله در فرآیندهای اجرایی دستگاه‌ها نیست، بلکه این مجموعه در کنار نظارت بر رعایت قوانین و صیانت از منابع عمومی، به دنبال کمک به اصلاح فرآیندها و پیشگیری از بروز مشکلات در اجرای طرح‌هاست.

وی با اشاره به جایگاه ذی‌حسابان در نظارت مالی دستگاه‌های اجرایی افزود: تعامل میان ذی‌حسابان و گروه‌های حسابرسی می‌تواند به ایجاد درک مشترک از قوانین و مقررات و تسهیل امور کمک کند.

مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی با بیان اینکه رویکرد این مجموعه در مواردی معطوف به اصلاح مسیر و پیشگیری از تکرار خطاهاست، گفت: هدف این است که با تبیین ضوابط و ارائه راهکارهای قانونی، از بروز موانع غیرضروری در مسیر اجرای پروژه‌ها جلوگیری شود.

حاجی‌نژاد با تأکید بر ضرورت استفاده مدیران از ظرفیت‌های قانونی برای پیشبرد طرح‌ها بیان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب مقررات، تصمیم‌گیری و مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند و ذی‌حسابان نیز با همراهی و ارائه مشورت‌های لازم، زمینه اجرای صحیح تصمیم‌ها را فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره حمایت از تولید داخل استان اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان بومی اقدامی ارزشمند و مورد تأکید است، اما این حمایت باید با رعایت کیفیت، قیمت و صرفه و صلاح بیت‌المال همراه باشد و صرف بومی بودن یک محصول یا خدمت نمی‌تواند توجیهی برای خرید گران‌تر یا با کیفیت پایین‌تر باشد.

مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی همچنین مولدسازی دارایی‌های دولت را یکی از ظرفیت‌های تأمین منابع برای اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای دانست و افزود: استفاده صحیح از این ظرفیت می‌تواند بدون ایجاد بار مالی جدید، به تأمین بخشی از منابع مورد نیاز پروژه‌ها کمک کند.

حاجی‌نژاد با اعلام آمادگی دیوان محاسبات برای ارائه مشاوره و تبیین الزامات قانونی در این زمینه، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی ظرفیت‌ها و رفع موانع موجود تأکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های نظارتی می‌تواند ضمن صیانت از منابع عمومی، زمینه اجرای مؤثرتر طرح‌ها و شتاب‌بخشی به روند توسعه خراسان جنوبی را فراهم کند.

حاجی‌نژاد همچنین با قدردانی از اقدامات مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، مجموعه این اداره کل و ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی، تلاش‌ها و همراهی آنان را در پیشبرد امور مالی، صیانت از منابع عمومی و تسهیل اجرای برنامه‌های توسعه‌ای استان ارزشمند دانست.