به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی، با اشاره به ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه نظارتی استان اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور و ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌ها، رعایت تشریفات و مقدمات قانونی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه همراهی با برنامه‌های توسعه‌ای استان نباید به معنای عبور از قانون باشد، بیان کرد: لازم است میان ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌ها و رعایت الزامات قانونی تعادل برقرار شود تا در مراحل بعدی، دستگاه‌های اجرایی با ایرادات و مشکلات نظارتی مواجه نشوند.

ذاکریان تعامل سازنده میان مدیران دستگاه‌ها و تیم‌های حسابرسی را ضروری دانست و گفت: شکل‌گیری فضای اعتماد و تفاهم می‌تواند بسیاری از اختلاف‌نظرها را پیش از تبدیل شدن به پرونده‌های نظارتی برطرف کند. در این مسیر، پاسخگویی به‌موقع و ارتباط مؤثر مدیران با مجموعه‌های نظارتی اهمیت زیادی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره تاکیدات استاندار در خصوص ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داخل استان اظهار کرد: با توجه به توانمندی فعالان اقتصادی داخل استان حمایت از ظرفیت‌های بومی باید بیش از پیش مورد توجه قرر گیرد.

ذاکریان ادامه داد: حمایت از تولید و خدمات داخلی استان یک ضرورت اقتصادی است. و حمایت مؤثر زمانی محقق می‌شود که ضمن تقویت بنگاه‌های بومی، حقوق دستگاه‌های اجرایی و منافع عمومی نیز حفظ شود.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد اقتصادی و توسعه‌ای استان طی دو سال گذشته اظهار کرد: در این مدت اقدامات قابل توجهی در حوزه زیرساخت، راه‌سازی، انرژی‌های تجدیدپذیر، تأمین آب، سرمایه‌گذاری و اشتغال انجام شده که آثار آن در شاخص‌ها و گزارش‌های عملکرد دستگاه‌های اجرایی قابل مشاهده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت انعکاس دقیق این دستاوردها افزود: ارزیابی عملکرد استان باید بر پایه آمار، مستندات و اطلاعات قابل اتکا انجام شود و نباید تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه استان نادیده گرفته شود.

ذاکریان ضمن تشکر از همراهی های موثر و به هنگام دستگاه های نظارتی خاطرنشان کرد: پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای نیازمند همکاری تمامی ارکان حمکرانی است.