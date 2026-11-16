به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور در انجمن موسیقی ایران از جلسه هیئت انتخاب هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی بازدید کرد.

وی ضمن قدردانی از اعضای این هیئت، بر ضرورت برگزاری رویدادی متفاوت و تقویت ارتباط موسیقی نواحی با مردم و نسل جدید تأکید کرد و گفت: امیدوارم امسال با همراهی شما بتوانیم جشنواره‌ای متفاوت در حوزه موسیقی نواحی برگزار کنیم.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد با اشاره به شرایط برگزاری دوره گذشته جشنواره موسیقی نواحی اظهار کرد: متأسفانه سال گذشته هفدهمین جشنواره موسیقی نواحی با حادثه انفجار در بندر شهید رجایی هم‌زمان شد؛ حادثه‌ای تلخ، دلخراش و تأسف‌برانگیز که فضای جشنواره را نیز تحت تأثیر قرار داد. جشنواره عملاً پس از شب نخست، فضای عادی خود را از دست داد و شب دوم نیز به سوگواره تبدیل شد.

رضایی ادامه داد: امسال آغاز جشنواره با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) هم‌زمان شده است و این مناسبت، با توجه به فضای شادی که در جامعه ایجاد می‌کند، می‌تواند فرصت مناسبی برای برگزاری رویدادی متفاوت باشد. به‌ویژه در شرایطی که مردم بیش از هر زمان دیگری به شادی و فرصتی برای فاصله‌گرفتن از مشکلاتی که از هر سو آنها را احاطه کرده، نیاز دارند، امیدوارم جشنواره بتواند به تقویت فضای نشاط و تاب‌آوری اجتماعی کمک کند.

مدیرکل دفتر موسیقی با قدردانی از تلاش‌های پیروز ارجمند دبیر جشنواره، مجموعه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و حمایت استانداری کرمان افزود: امیدواریم امسال جشنواره‌ای متفاوت برگزار کنیم و در کنار اجراهای تخصصی و برنامه‌های ویژه استادان موسیقی نواحی، فضایی نیز برای اجراهای شهری‌ داشته باشیم و برنامه‌هایی در نظر گرفته شود که بتواند با استفاده از سازها، ملودی‌ها و نغمه‌های موسیقی نواحی، ارتباط نزدیک‌تری با مردم و نسل جدید برقرار کند.

رضایی تأکید کرد: این رویکرد به معنای نادیده‌گرفتن بخش اصلی و تخصصی جشنواره نیست، بلکه باید پلی برای برقراری ارتباط میان موسیقی نواحی و عموم مردم ایجاد کنیم. صرفاً با ارائه برنامه‌هایی کاملاً تخصصی نمی‌توان همه اقشار جامعه را با جشنواره همراه کرد. موسیقی نواحی برای گسترش ریشه‌های خود و برقراری ارتباط بیشتر با نسل امروز، نیازمند چنین پیوندی است. همچنین هنرمندان نسل جدید از طریق آشنایی و ارتباط با این موسیقی می‌توانند تأثیرات دیگری بر جریان موسیقی ایران بگذارند.

وی با اشاره به نقش اعضای هیئت انتخاب در تحقق این رویکرد گفت: از مرحله انتخاب گروه‌ها تا زمان برگزاری جشنواره و حتی در قالب راهنمایی‌ها و رهنمودهایی که هیئت انتخاب به گروه‌های منتخب و دعوت‌شده ارائه می‌کنند، می‌توان بر سبک، شیوه اجرا و نحوه ارائه آثار تأثیر گذاشت. این همراهی می‌تواند در شکل‌گیری جشنواره‌ای متفاوت مؤثر باشد.

مدیرکل دفتر موسیقی با بیان اینکه در دوره‌های گذشته بیشتر بر اصالت‌ها و جنبه‌های تخصصی موسیقی نواحی تمرکز شده است، اظهار کرد: در ۱۷ دوره گذشته، نگاه غالب بیشتر معطوف به اصالت‌ها و وجوه تخصصی موسیقی نواحی بوده و این روند به‌تدریج موجب فاصله‌گرفتن بخشی از مردم از جشنواره شده است. اگر بتوانیم امسال این رویکرد ارتباطی را نیز شکل دهیم، از سال آینده شاهد اشتیاق بیشتری برای حضور مردم و تماشای اجراها خواهیم بود.

رضایی افزود: جشنواره موسیقی نواحی می‌تواند فراتر از یک رویداد تخصصی موسیقی، زمینه‌ای برای رونق گردشگری و توجه بیشتر به آیین‌ها، سنت‌ها و تاریخ کشور باشد. این موضوع نیز از جمله محورهایی است که بنا داریم در این دوره به آن بپردازیم و امیدواریم با کمک و همراهی اعضای هیئت انتخاب به نتیجه برسیم.

وی در پایان بار دیگر از اعضای هیئت انتخاب قدردانی کرد و گفت: امیدوارم حضور و همراهی شما همواره برای موسیقی ایران مستدام باشد و در کنار یکدیگر بتوانیم اتفاق‌های خوبی برای موسیقی کشور رقم بزنیم.

هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی با همکاری و همراهی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری کرمان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، انجمن موسیقی ایران و انجمن موسیقی کرمان ۹ تا ۱۴ آذر به دبیری پیروز ارجمند در کرمان برگزار می شود.