به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر با تکیه بر آموزه‌های امام سجاد(ع)، به تبیین مبانی توحیدی حقوق و تکالیف انسان می‌پردازد و نشان می‌دهد که ادای حقوق خداوند، خویشتن و دیگران، از ارکان سلوک الهی و حرکت در مسیر کمال و قرب پروردگار است.

علامه حسینی طهرانی در این کتاب، ضمن تبیین پیوند میان بندگی و مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی، الگویی از عدالت و رعایت حقوق را در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و جمعی ترسیم می‌کند. این اثر حاصل مجالس ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۸ هجری قمری در مسجد قائم تهران است که مؤلف در آن با پرهیز از مباحث پیچیده و اطاله کلام، مباحث را با بیانی شیوا و قابل‌فهم ارائه کرده است.

کتاب پس از مقدمه ناشر، در چهار مجلس تنظیم شده و به بیان ۵۱ عنوان از حقوقی می‌پردازد که در رساله حقوق امام زین‌العابدین(ع) مطرح شده است.

در بخشی از این کتاب، علامه حسینی طهرانی با تقسیم حقوق انسان به سه دسته «حق خدا»، «حق خویشتن» و «حقوق مردم»، عدالت را در گرو رعایت این حقوق می‌داند و ظلم را به معنای قرار ندادن حق در جایگاه شایسته خود معرفی می‌کند. بر این اساس، انسان در صورت رعایت حق خداوند، حق خویش و حقوق دیگران، در مسیر عدالت گام برداشته است و کوتاهی در هر یک از این حوزه‌ها، مصداقی از ستم خواهد بود.

وی در ادامه، اساس حق خداوند را اعتقاد به توحید و یگانگی پروردگار می‌داند و با اشاره به نامه امام سجاد(ع) به یکی از اصحاب خود، رساله حقوق را مجموعه‌ای از حقوق و مسئولیت‌هایی معرفی می‌کند که انسان در برابر خداوند، خود و دیگران بر عهده دارد.

کتاب «رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام» در ۷۰ صفحه و با قطع رقعی، توسط انتشارات مکتب وحی منتشر شده است. این اثر می‌تواند برای عموم علاقه‌مندان، طلاب و پژوهشگران حوزه معارف اسلامی، اخلاق و حقوق اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.