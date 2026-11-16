به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهرستان کرج، در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه رسمی این شورا، در پی استعفای دکتر علی قاسم‌پور از نمایندگی شورای اسلامی شهر کرج در شورای اسلامی شهرستان کرج، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سعیدی با کسب ۱۱ رأی موافق اعضای شورا، به‌عنوان نماینده جدید شورای شهر کرج در شورای اسلامی شهرستان انتخاب شد.



این انتخاب در راستای تعیین نماینده شورای اسلامی شهر کرج در شورای اسلامی شهرستان و تداوم حضور و مشارکت مؤثر مدیریت شهری کرج در فرآیندهای تصمیم‌گیری و هماهنگی‌های بین‌شهری صورت گرفت.



گفتنی است علی قاسم‌پور، نماینده پیشین شورای اسلامی شهر کرج در شورای اسلامی شهرستان، با رأی اعضای شورای اسلامی شهر نظرآباد به‌عنوان شهردار این شهر انتخاب شد و در پی پذیرش این مسئولیت و آغاز فعالیت در جایگاه شهردار نظرآباد، استعفای وی از مسئولیت نمایندگی شورای شهر کرج در شورای اسلامی شهرستان مطرح و متعاقب آن، نماینده جدید انتخاب شد.