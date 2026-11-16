به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره لیگ مسابقات فدراسیون کونگ‌فو کشور در بخش بانوان، به میزبانی استان اصفهان و با حضور ۲۱ باشگاه از سراسر کشور برگزار شد.

این رقابت‌ها در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در دو استایل ممای و اوسی‌مای برگزار شد و تیم‌های شرکت‌کننده برای کسب عناوین برتر لیگ به مصاف یکدیگر رفتند.

بر اساس این گزارش، بانوان کونگ‌فوکار استان بوشهر در دور رفت این مسابقات، با حضور ورزشکاران برتر کشور و غلبه بر حریفان خود، موفق شدند در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان عنوان نایب‌قهرمانی کشور را به دست آورند و بر سکوی دوم این رقابت‌ها بایستند.

تیم بانوان کونگ‌فو استان بوشهر با کسب این عنوان ارزشمند، در شرایطی به کار خود در دور رفت پایان داد که خود را برای حضور قدرتمندتر در دور برگشت این مسابقات آماده می‌کند.

دور برگشت نخستین دوره لیگ بانوان کونگ‌فو کشور به میزبانی استان کهگیلویه و بویراحمد و در شهرستان یاسوج برگزار خواهد شد و نمایندگان استان بوشهر با آمادگی بیشتر برای تداوم موفقیت‌های خود در این رقابت‌ها به میدان خواهند رفت.