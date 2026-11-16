به گزارش خبرنگار مهر، سید صاحب موسوی عصر دوشنبه در مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید خوشنام دوران هشت سال دفاع مقدس با حضور دانشجومعلمان، استادان، مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم در دانشگاه فرهنگیان پردیس استان در یاسوج ، اظهار کرد: امروز میزبان جوانی هستیم که هنوز ۱۸ بهار از عمر پربرکتش نگذشته بود، اما به وسعت تاریخ، درس عشق، وفاداری و ایثار را به نسل‌های آینده آموخت.

وی با اشاره به شهادت این رزمنده جوان در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه فکه افزود: این شهید در سال ۱۳۶۱ و در سن‌وسالی مشابه بسیاری از دانشجومعلمان امروز، از جان خود گذشت تا نسل‌های بعد در امنیت و آرامش، مسیر پیشرفت و تعلیم و تربیت را ادامه دهند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه گمنامی این شهید خود حامل پیامی عمیق است، تصریح کرد: این شهید گمنام است تا بدانیم در برابر آرمان‌های بزرگ، نام و نشان ارزشی ندارد و آنچه ماندگار می‌شود، ایمان، اخلاص و فداکاری در راه هدف است.

وی حضور این شهید ۱۸ ساله در محیط دانشگاه فرهنگیان را فرصتی برای انتقال یک پیام ماندگار به جامعه دانشگاهی دانست و گفت: این شهید امروز به دانشگاه ما آمده است تا درس بدهد؛ درسی ساده اما عمیق که می‌گوید معلمی مجاهدت است.

موسوی ادامه داد: همان‌گونه که این شهید در جبهه‌های نبرد و در خاک‌های تفته فکه برای دفاع از میهن و ارزش‌ها مجاهدت کرد، دانشجومعلمان نیز باید در سنگر کلاس درس، با تکیه بر علم، تقوا و تعهد، در مسیر تربیت نسلی آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر گام بردارند.

وی با تأکید بر اینکه حضور شهدا در فضای دانشگاهی، مسئولیت جامعه تعلیم و تربیت را سنگین‌تر می‌کند، خاطرنشان کرد: باید عهد ببندیم که مکتب شهدا تنها به مراسم و مناسبت‌ها محدود نماند، بلکه در جای‌جای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تربیتی دانشگاه جاری و ساری باشد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود از حضور پرشور مردم ولایت‌مدار استان، مسئولان استانی، استادان و کارکنان دانشگاه، عوامل صداوسیمای استان، اصحاب رسانه و به‌ویژه دانشجومعلمان در این آیین قدردانی کرد.

به گزارش مهر، مراسم استقبال از شهید گمنام در پردیس دانشگاه فرهنگیان یاسوج، جلوه‌ای از پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار و شهادت بود؛ حضوری که بار دیگر این پیام را یادآور شد که رسالت معلمی، فراتر از انتقال دانش، مسئولیتی بزرگ در ساختن آینده و پرورش انسان‌هایی متعهد است.