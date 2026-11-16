به گزارش خبرگزاری مهر، افشین ابراهیمی از اجرای همزمان ۶ پروژه حفاظتی، مرمتی و ساماندهی در محوطه‌ها و آثار تاریخی پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس با اعتباری حدود ۳۰ میلیارد تومان خبر داد و با اشاره به تأمین اعتبار این طرح‌ها از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت گفت: این پروژه‌ها با هدف صیانت از میراث ارزشمند دوره ساسانی، جلوگیری از گسترش آسیب‌های واردشده به آثار تاریخی و ارتقای زیرساخت‌های حفاظتی در محوطه‌های تحت پوشش پایگاه در حال اجراست.

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس افزود: حفاظت از بناهای شاخص، تثبیت ساختارهای معماری آسیب‌پذیر، ساماندهی محوطه‌های تاریخی و توسعه زیرساخت‌های نظارتی و گردشگری از مهم‌ترین محورهای این پروژه‌هاست.

ابراهیمی با تشریح اقدامات حفاظتی در فیروزآباد گفت: حفاظت اضطراری از قلعه دختر و کاخ اردشیر از جمله پروژه‌های در دست اجراست که شامل تثبیت و استحکام‌بخشی بدنه‌های معماری متزلزل، اجرای اندود کاهگل حفاظتی و ساماندهی مسیرهای دفع آب با هدف کاهش عوامل آسیب‌رسان به بناها می‌شود.

وی ادامه داد: در سنگ‌نگاره جنگاوران دره تنگاب فیروزآباد نیز تجهیز کارگاه، مستندسازی و نصب داربست حفاظتی برای فراهم‌سازی زمینه اجرای اقدامات اضطراری در دستور کار قرار دارد.

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس همچنین از اجرای پوشش حفاظتی بر روی تراشه آرامگاهی شهر گور خبر داد و بیان کرد: ساماندهی زیرساخت‌های گردشگری، ساخت و نصب کانکس چندمنظوره و استقرار دوربین‌های حفاظتی نیز در این محوطه پیش‌بینی شده است.

ساماندهی شهر تاریخی بیشاپور و مجسمه شاپور

ابراهیمی با اشاره به اقدامات حفاظتی در شهر تاریخی بیشاپور گفت: تثبیت و استحکام‌بخشی بدنه‌های معماری متزلزل، اجرای اندود کاهگل و پوشش حفاظتی، فنس‌کشی و ترمیم حصارهای آسیب‌دیده، ایجاد باغچه سنگ برای ساماندهی سنگ‌های پراکنده و نصب دوربین‌های حفاظتی از جمله اقدامات در حال اجرا در این محوطه تاریخی است.

وی ساماندهی و حفاظت از مجسمه شاپور در غار شاپور تنگ چوگان را از دیگر پروژه‌های مهم این مجموعه برشمرد و افزود: مستندسازی مجسمه با روش فتوگرامتری برد کوتاه و استفاده از پهپاد، اجرای داربست حفاظتی در اطراف اثر و نصب حفاظ شفاف پلی‌کربناتی از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای حفاظت از این اثر ارزشمند است.

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها با اعتباری حدود ۳۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، فرصت مناسبی برای تقویت حفاظت از میراث جهانی ساسانی فارس فراهم کرده و در صیانت از اصالت، هویت و ارزش‌های تاریخی این آثار برای نسل‌های آینده نقش مؤثری خواهد داشت.