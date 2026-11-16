دریافت 3 MB کد مطلب 7012992 https://mehrnews.com/x3dCSj ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷ کد مطلب 7012992 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷ زاکانی: ورود سری دوم متروباسها به تهران در دستور کار است زاکانی شهردار تهران از ورود سری دوم متروباسها به تهران خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط تأکید شهردار تهران بر ضرورت افزایش سرانه مطالعه زاکانی: ۲۱۱ نقطه تهران برای ساخت مسکن اجتماعی نوسازی میشود ۲ دستگاه متروباس برقی از گمرک ترخیص شد؛ ورود ۷۵ دستگاه به تهران آغاز پویش ملی درختکاری با کاشت ۳۱۳ هزار نهال در تهران ۶ هزار مترمربع زمین برای اجرای خط ۹ مترو آزادسازی شد رهی فقط از فراق نمینالید، وزیر و وکیل هم از دستش آسایش نداشتند! رکورد تاریخی مسافران مترو تهران شکسته شد ۱۱ نقطه تهران برای نوسازی هدفگذاری شد برچسبها تهران علیرضا زاکانی شهردار تهران شهرداری تهران شهرداری متروباس
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