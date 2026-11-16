به گزارش خبرنگار مهر، زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا (س) ، ظهر دوشنبه در دیدار شهردار قم و جمعی از مدیران شهری با مسئولان جامعه الزهرا(س)، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی این مجموعه برای ارتقای فرهنگ شهروندی و اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه اجتماعی و تربیتی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تربیت بانوان دانشمند، اندیشمند و صاحب‌نظر در عرصه علوم اسلامی اظهار داشت: پرورش بانوانی که از توان علمی و جایگاه تخصصی لازم برای ایفای نقش در عرصه‌های دینی برخوردار باشند، مستلزم فراهم آوردن بسترهای مناسب آموزشی، علمی و پژوهشی است.

برقعی با یادآوری روند شکل‌گیری جامعه الزهرا(س) بیان کرد: حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۳ و در شرایطی که کشور با جنگ تحمیلی مواجه بود، فرمان تأسیس این مجموعه را صادر کردند و در کنار توجه به ضرورت راه‌اندازی آن، برای تأمین و ساماندهی مسائل اقتصادی نیز تدابیری اندیشیده شد.

مدیر جامعه الزهرا(س) با اشاره به اهتمام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و توجه ویژه مقام معظم رهبری به توسعه این مرکز علمی و حوزوی، ابراز امیدواری کرد این مجموعه بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، مأموریت خود را در زمینه تربیت بانوان فرهیخته، متخصص و صاحب اندیشه در علوم اسلامی به نحو مطلوب دنبال کند.

ظرفیت‌های علمی را در خدمت فرهنگ شهروندی قرار می‌دهیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه فرهنگ شهروندی را از زمینه‌های مهم تعامل جامعه الزهرا(س) و شهرداری قم دانست و خاطرنشان کرد: این مجموعه از توان علمی و پژوهشی قابل توجهی برخوردار است که می‌توان از آن برای مطالعه، تدوین و ارائه طرح‌های کاربردی در حوزه فرهنگ شهروندی بهره گرفت.

برقعی با اشاره به امکان مشارکت پژوهشگران جامعه الزهرا(س) در شناسایی مسائل و تدوین راهکارهای فرهنگی افزود: ظرفیت‌های علمی این مجموعه می‌تواند پشتوانه مطالعاتی برنامه‌هایی باشد که با هدف ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تقویت اخلاق شهروندی در سطح شهر اجرا می‌شوند.

وی همچنین به توان تبلیغی و فرهنگی جامعه الزهرا(س) اشاره کرد و گفت: مبلغان و فعالان فرهنگی این مجموعه می‌توانند با حضور در برنامه‌های مسجدمحور، نشست‌های خانگی قرآن و فضاهای عمومی از جمله پارک‌ها و بوستان‌ها، در ترویج ارزش‌های اخلاقی و ارتقای فرهنگ عمومی مشارکت داشته باشند.

مدیر جامعه الزهرا(س) برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و تربیتی، اجرای برنامه‌های مرتبط با اخلاق شهروندی و برپایی اردوهای فرهنگی را از دیگر زمینه‌های همکاری با مدیریت شهری برشمرد و بر ضرورت طراحی برنامه‌هایی منسجم برای تقویت مسئولیت اجتماعی شهروندان تأکید کرد.

قم می‌تواند الگوی شهر دوستدار خانواده را ارائه کند

برقعی در ادامه، توجه به مسائل زنان و خانواده را از ضرورت‌های مهم در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شهری عنوان کرد و گفت: خانواده از جمله موضوعات اساسی و در عین حال آسیب‌پذیر جامعه امروز است و رسیدگی به مسائل این نهاد اجتماعی باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.

وی با طرح پیشنهاد تدوین الگوی شهر دوستدار خانواده در قم اظهار داشت: دستیابی به چنین الگویی نیازمند همکاری مجموعه مدیریت شهری با مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی است تا ابعاد مختلف نیازهای خانواده در طراحی و اجرای برنامه‌های شهری مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر جامعه الزهرا(س) با بیان اینکه این طرح می‌تواند به‌عنوان یک تجربه شهری در قم شکل بگیرد، افزود: در صورت طراحی و اجرای موفق این الگو، ظرفیت آن وجود دارد که نتایج و دستاوردهای آن در اختیار سایر شهرهای کشور نیز قرار گیرد و مبنایی برای برنامه‌ریزی در حوزه خانواده باشد.

برقعی همچنین جایگاه دینی و فرهنگی قم را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های این شهر برای پیشبرد برنامه‌های مرتبط با زنان و خانواده تأکید کرد.

ملاحظات فرهنگی در مبلمان شهری لحاظ شود

وی در بخش دیگری از این دیدار، موضوع عفاف و حجاب را از محورهایی دانست که باید در طراحی فضاهای عمومی و مبلمان شهری مورد توجه قرار گیرد و تصریح کرد: نحوه فضاسازی و طراحی محیط‌های شهری باید با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، به جایگاه بانوان و موضوع عفاف و حجاب توجه داشته باشد.

مدیر جامعه الزهرا(س) با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری در این زمینه باید مبتنی بر مطالعات کارشناسی باشد، خواستار استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع شد.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی تخصصی با مشارکت جامعه الزهرا(س) و شهرداری قم را مطرح کرد تا موضوعات مرتبط با فرهنگ شهری، عفاف و حجاب و مسائل تربیتی به‌صورت کارشناسی بررسی و زمینه پیگیری برنامه‌های مشترک فراهم شود.

برقعی در پایان بر ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و تربیتی در طرح‌های مدیریت شهری تأکید کرد و بهره‌گیری از توان علمی و اجرایی دو مجموعه را زمینه‌ای برای پیشبرد برنامه‌های مشترک در حوزه فرهنگ شهروندی و خانواده دانست.