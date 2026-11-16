به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، حجه لحبیب، کمیسر اتحادیه اروپا در امور برابری، آمادگی و مدیریت بحران روز دوشنبه از رژیم صهیونیستی خواست اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه در روزهای بیشتری وارد غزه شود و مقرراتی روشن و قابل پیش‌بینی برای انتقال این کمک‌ها تعیین کند.

لحبیب با اشاره به شرایط وخیم زمستانی در غزه گفت ۷۰ هزار چادر دچار آب‌گرفتگی شده‌اند، خانواده‌ها در معرض باران‌های سرد قرار دارند و کودکانی بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست می‌دهند.

وی خواستار تسهیل ورود تجهیزات سرپناه، ماشین‌آلات سنگین، روغن موتور و قطعات یدکی شد و گفت اقلام حیاتی بشردوستانه که کاربرد دوگانه دارند، تنها یک روز در هفته اجازه ورود به غزه را پیدا می‌کنند.

لحبیب تأکید کرد: «به روزهای بیشتری برای ورود کمک‌ها و مقرراتی قابل پیش‌بینی نیاز داریم؛ حتی مقررات مکتوبی هم در اختیار نداریم.» او همچنین خواستار رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه از سوی رژیم صهیونیستی شد.