به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار گناوه، بعد از ظهر دوشنبه در این آیین ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی،بر نقش مطالعه در شکل‌گیری آینده تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان تاکید کرد و گفت: کتاب و مطالعه زمینه آشنایی دانش‌آموزان با رشته‌های تحصیلی، مشاغل مختلف و فرصت‌های پیش رو را فراهم می‌کند و می‌تواند جرقه‌ای برای شناخت استعدادها و انتخاب آگاهانه مسیر آینده باشد.

حسن درویشی با بیان اینکه دانش‌آموزان باید برای آینده تحصیلی و شغلی خود آگاهانه تصمیم بگیرند، افزود: مطالعه و کسب آگاهی به افراد کمک می‌کند تا با شناخت بیشتری مسیر زندگی خود را انتخاب کنند و تحت تأثیر تصمیم دیگران قرار نگیرند.

درویشی همچنین با اشاره به گسترش استفاده از فضای مجازی و سرگرمی‌های دیجیتال، بر ضرورت اختصاص بخشی از اوقات روزانه به مطالعه تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان در کنار استفاده از ابزارهای ارتباطی و سرگرمی‌های دیجیتال، زمانی را نیز به کتابخوانی اختصاص دهند؛ چراکه مطالعه موجب افزایش آگاهی، تقویت قدرت تفکر و تصمیم‌گیری و گسترش افق دید آنان می‌شود.

تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه در میان دانش‌آموزان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه، نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه در میان دانش‌آموزان اظهار کرد: کتابخوانی در کنار بهره‌گیری از فضای مجازی، فرصت ارزشمندی برای یادگیری عمیق‌تر و شناخت جامع‌تر موضوعات مختلف فراهم می‌کند.

عبداله باور، با اشاره به تأثیر مطالعه بر پرورش توانمندی‌های ذهنی دانش‌آموزان افزود: کتابخوانی علاوه بر افزایش دانش و اطلاعات، موجب تقویت تمرکز و پرورش ابعاد مختلف فکری و شخصیتی افراد می‌شود و دانش‌آموزان از طریق مطالعه می‌توانند موضوعات مختلف را عمیق‌تر و جامع‌تر درک کنند.

باور با توصیه به دانش‌آموزان برای انتخاب کتاب متناسب با علایق خود تصریح کرد: لازم نیست از ابتدا مطالعه را با حجم زیادی از کتاب آغاز کنید؛ کافی است کتابی متناسب با علاقه خود انتخاب کرده و روزانه ۲۰ تا ۳۰ دقیقه برای مطالعه آن وقت بگذارید تا به‌تدریج کتابخوانی به عادتی ماندگار در زندگی تبدیل شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه همچنین بر نقش مدیران، معاونان و معلمان در ترویج فرهنگ مطالعه تأکید کرد و افزود: فراهم کردن زمینه دسترسی دانش‌آموزان به کتاب‌های مناسب و تشویق آنان به مطالعه، می‌تواند نقش مؤثری در تقویت فرهنگ کتابخوانی و رشد علمی و فکری نسل نوجوان داشته باشد.

ضرورت استفاده دانش‌آموزان از ظرفیت کتابخانه‌ها

رئیس نهاد کتابخانه‌های عمومی شهرستان گناوه، نیز با تأکید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی در ارتقای سطح آگاهی و دانش جامعه، دانش‌آموزان را به عضویت در کتابخانه‌های عمومی و بهره‌مندی از منابع متنوع مطالعاتی دعوت کرد.

صادق خدری کتابخانه‌ها را فرصتی ارزشمند برای دسترسی به کتاب‌های گوناگون و تقویت عادت مطالعه دانست و بر ضرورت استفاده دانش‌آموزان از ظرفیت کتابخانه‌ها برای افزایش دانش، پرورش خلاقیت و گسترش دامنه اطلاعات تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، از کتاب«برنامه‌ریزی برای انتخاب شغل و شناخت شغل‌ها و رشته‌های تحصیلی»، اثر بهزاد بهزادی، از فرهنگیان شهرستان گناوه، رونمایی شد.

این کتاب با هدف آشنایی مخاطبان با مشاغل مختلف و رشته‌های تحصیلی و کمک به شناخت فرصت‌های شغلی و انتخاب آگاهانه مسیر تحصیلی و حرفه‌ای تألیف شده است؛ موضوعی که می‌تواند برای دانش‌آموزان در مسیر شناخت استعدادها و برنامه‌ریزی برای آینده شغلی راهگشا باشد.