حجت‌الاسلام و المسلمین سید علیرضا دانا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخورداری آباده از امتیاز فرمانداری ویژه گفت: چند سالی است که این شهرستان از فرمانداری ویژه برخوردار شده و بخشی از اختیارات استاندار نیز به فرمانداری تفویض شده است. همچنین هفت اداره در شهرستان دارای اختیاراتی در سطح اداره‌کل هستند، اما باید مشخص شود این اختیارات تا چه اندازه در عمل اجرایی شده و چه میزان از امور مردم بدون مراجعه به مرکز استان انجام می‌شود.

وی افزود: با وجود این امتیازات اداری، تاکنون تغییر ملموس و محسوسی در روند امور شهرستان مشاهده نشده است و مسئولان باید درباره میزان تحقق اختیارات تفویض‌شده و نتایج آن پاسخگو باشند.

امام جمعه آباده با اشاره به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهای واحدهای مسکونی و تجاری در این شهرستان گفت: هزینه خرید و اجاره املاک در آباده در مقایسه با شهرهای مشابه بالاتر است و باید عوامل این افزایش قیمت بررسی شود تا مشخص شود چرا شهروندان برای تأمین مسکن و واحدهای تجاری با هزینه‌های بیشتری مواجه هستند.

ضرورت ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و درمانی آباده

دانا با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های سلامت و آموزش در شهرستان بیان کرد: آباده دارای دانشکده پرستاری است و موضوع ارتقای آن به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیز مطرح بوده، اما این شهرستان با وجود جایگاه منطقه‌ای در حوزه درمان، همچنان از نظر امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی با کمبودهایی مواجه است.

وی راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان در آباده را از دیگر مطالبات مردم دانست و افزود: در این زمینه وعده‌هایی داده شده، اما تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای درباره علت اجرایی‌نشدن این مطالبه دریافت نشده است و انتظار می‌رود مسئولان وضعیت آن را مشخص کنند.

اطلس سرمایه‌گذاری؛ ضرورتی برای توسعه اقتصادی شهرستان

عضو مجلس خبرگان رهبری تدوین اطلس سرمایه‌گذاری را یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی شهرستان برشمرد و گفت: باید پروژه‌های صنعتی و تجاری شناسایی و تعیین تکلیف شوند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری از دست نرود و زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.

حجت الاسلام دانا ادامه داد: در حال حاضر بانک اطلاعاتی جامع و مشخصی از پروژه‌ها و طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری شهرستان وجود ندارد و این مسئله باید به‌صورت جدی از سوی مسئولان پیگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احداث آزادراه شاهچراغ در مسیر اصفهان-شیراز گفت: این آزادراه یکی از زیرساخت‌های مهم ارتباطی منطقه است، اما آباده از مسیر اصلی آن جدا شده و حدود ۷۰ کیلومتر فاصله گرفته است؛ موضوعی که آثار نامطلوبی بر بازار و فعالیت‌های اقتصادی شهرستان داشته است.

امام جمعه آباده تأکید کرد: مطالبه مردم، ایجاد مسیر ارتباطی مناسب از طریق آزادراه، بزرگراه یا راه‌های استاندارد میان آباده و محور اصفهان- شیراز است تا ضمن حفظ ارتباط مؤثر شهرستان با این مسیر مهم، مسافران و خودروهای عبوری نیز بتوانند از ظرفیت‌های خدماتی و اقتصادی آباده استفاده کنند و زمینه رونق بازار فراهم شود.

ظرفیت انرژی خورشیدی نیازمند حمایت بیشتر است

حجت الاسلام دانا با اشاره به ظرفیت‌های آباده در زمینه تولید انرژی خورشیدی خاطرنشان کرد: این شهرستان شرایط مناسبی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و با توجه به نیاز منطقه، باید تسهیلات و حمایت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این بخش اختصاص یابد.

وی افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر تأمین بخشی از نیاز انرژی، می‌تواند زمینه جذب سرمایه، تأمین منابع مالی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید را در شهرستان فراهم کند.

لزوم بازنگری در شاخص‌های برخورداری شهرستان‌ها

امام جمعه آباده در ادامه با انتقاد از قرار گرفتن این شهرستان در فهرست مناطق برخوردار و محرومیت آن از اعتبارات دو درصد نفت و گاز گفت: آباده با وجود کمبودها و محرومیت‌های متعدد، برخوردار محسوب می‌شود و از این امتیاز محروم مانده است؛ این در حالی است که برخی شهرستان‌ها با وجود برخورداری از امکانات و زیرساخت‌های بیشتر، در فهرست مناطق غیربرخوردار قرار گرفته و از این اعتبارات استفاده می‌کنند.

حجت الاسلام دانا خواستار بررسی دقیق شاخص‌های برخورداری شهرستان‌ها شد و تصریح کرد: باید مشخص شود بر اساس چه معیارهایی برخی شهرستان‌های مشابه در زمره مناطق غیربرخوردار قرار گرفته‌اند، اما آباده با وجود مشکلات و کمبودهای موجود، برخوردار محسوب شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: انتظار می‌رود این موضوع به‌صورت کارشناسی بررسی و مبنای این تصمیم شفاف‌سازی شود؛ چراکه حذف سهم دو درصدی نفت و گاز می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای شهرستان داشته باشد.