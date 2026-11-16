به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفاکس، «آندری رودنکو» معاون وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی درباره دیدار سه جانبه میان رؤسای جمهور روسیه، چین و آمریکا در شنژن چین در روز پنجشنبه هفته جاری توضیحاتی را ارائه کرد.

در بیانیه صادره از سوی معاون وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: دستور کار نشست سه‌ جانبه میان سران روسیه، آمریکا و چین در نشسست سران اپک هنوز مورد توافق قرار نگرفته است.

«آندری رودنکو» سپس اضافه کرد: مهم‌ ترین نکته این است که این دیدار، نمادین و بسیار مهم است. ما نیز بر همین اساس پیش می‌رویم. هر یک از طرف‌ ها موضوعات و مسائل اولویت‌ دار خود را دارند.