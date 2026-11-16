به گزارش خبرنگار مهر، سیروس حسنی غروب دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری مهدیشهر با اعلام آمار تلفات و مصدومان حوادث رانندگی و موارد فوت ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان سمنان اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه امسال ۲۳۶ نفر در حوادث رانندگی جان باختند، در حالی که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۲۱۲ نفر بود.

وی با اشاره به ترکیب جنسیتی جان‌باختگان افزود: از مجموع فوتی‌های حوادث رانندگی، ۱۶۳ نفر مرد و ۷۳ نفر زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان با بیان اینکه بخش عمده تلفات رانندگی در محورهای برون‌شهری ثبت شده است، تصریح کرد: از مجموع ۲۳۶ جان‌باخته حوادث رانندگی، ۲۰۷ نفر در جاده‌های برون‌شهری، ۲۳ نفر در مسیرهای درون‌شهری و ۶ نفر در جاده‌های روستایی جان خود را از دست داده‌اند.

حسنی همچنین از مراجعه چهار هزار و ۲۵۵ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان در هفت ماه نخست امسال خبر داد و بیان کرد: از این تعداد دو هزار و ۸۱۵ نفر مرد و یک هزار و ۴۴۰ نفر زن بودند.

وی با اشاره به افزایش دو درصدی مصدومان حوادث رانندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بر ضرورت توجه بیشتر به عوامل موثر در وقوع تصادفات و ارتقای ایمنی تردد در محورهای استان تأکید کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان در بخش دیگری از گزارش آماری خود به موارد فوت ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن اشاره کرد و ادامه داد : در هفت ماه نخست سال جاری دو نفر بر اثر مسمومیت با این گاز جان باختند که در مقایسه با پنج فوتی مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۶۰ درصدی داشته است.

حسنی با بیان اینکه هر دو جان‌باخته امسال مرد بودند، تصریح کرد: این در حالی که در مدت مشابه سال گذشته چهار مرد و یک زن بر اثر مسمومیت با منوکسیدکربن جان خود را از دست داده بودند.

وی با هشدار درباره خطرات این گاز بی‌رنگ و بی‌بو، رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، بررسی عملکرد صحیح دودکش‌ها و تأمین تهویه مناسب محیط را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از مسمومیت عنوان کرد.

مدیر کل پزشک قانونی استان سمنان با تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه در حوزه ایمنی ترافیک اظهار کرد: افزایش ۱۱ درصدی جان‌باختگان و دو درصدی مصدومان حوادث رانندگی نشان می‌دهد که ارتقای فرهنگ ترافیکی، توجه به ایمنی خودروها و مسیرهای تردد و کاهش عوامل خطرآفرین، به‌ویژه در جاده‌های برون‌شهری، باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

حسنی همچنین تداوم اطلاع‌رسانی درباره خطرات منوکسید کربن و رعایت توصیه‌های ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی را برای حفظ جان شهروندان ضروری دانست.