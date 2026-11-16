به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد فروش مواد آتش‌زا به‌طور موقت ممنوع شده است.

این ممنوعیت تا ۲۷ نوامبر ادامه خواهد داشت و به ادعای وزارت کشور فرانسه، با هدف کاهش خطر برهم خوردن جدی نظم عمومی در جریان تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و برگزاری اعتراضات اعمال شده است.

فرانسه از ماه سپتامبر شاهد موجی از اعتراضات بوده است. این تجمع‌ها ابتدا با مطالبات دانش‌آموزان برای نوسازی ساختمان‌های مدارس، افزایش شمار معلمان و اصلاح نظام آموزش دانشگاهی آغاز شد، اما بعدتر مطالباتی درباره افزایش هزینه‌های زندگی نیز به آنها اضافه شد.

اتحادیه‌های کارگری و فعالان سیاسی نیز به این اعتراضات پیوسته‌اند و برخی از تجمع‌ها با درگیری و خشونت همراه بوده است.