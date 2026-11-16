به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ احمد مهربان عصر دوشنبه در جریان بازدید هیئت ارزیاب ستاد کل نیروهای مسلح از یگان‌های قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ نزاجا، اخلاق نیکو را سرمایه اصلی و رمز موفقیت نیروهای مسلح دانست.

وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: سرمایه اصلی پیامبر (ص) اخلاق نیکوی ایشان بود و ما نیز باید اخلاق را سرلوحه کار خود قرار دهیم؛ به‌گونه‌ای که رفتارمان با همکاران، زیردستان و مراجعان، جلوه‌ای از اخلاق نبوی باشد.

جانشین معاونت تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر نقش ایمان و اعتقاد در تقویت توان نیروهای مسلح افزود: نیروی کارآمد و متعهد با تکیه بر اخلاق، ایمان و اعتقاد در میدان حضور دارد و هیچ دشمنی را دست‌کم نمی‌گیرد.

مهربان ایمان و اعتقاد را سلاح اصلی در برابر سختی‌ها و دشمنی‌ها دانست و گفت: موقعیت امروز ما هرگز به معنای ضعف یا عقب‌نشینی نیست.

وی در ادامه با اشاره به افزایش رغبت جوانان برای پیوستن به نیروهای مسلح بیان کرد: پس از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، استقبال جوانان از خدمت نظامی و استخدام در نیروهای مسلح افزایش چشمگیری داشته است؛ چراکه مردم به این باور رسیده‌اند که باید از کشور دفاع کنند و این احساس مسئولیت، آنان را به سمت خدمت نظامی سوق داده است.

رئیس هیئت ارزیاب ستاد کل نیروهای مسلح این رویکرد را نشانه ایثار، غیرت و مسئولیت‌پذیری ملی دانست و افزود: این روحیه سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت توان دفاعی و تأمین امنیت پایدار کشور است.

مهربان در پایان ابراز امیدواری کرد زندگی خود و دیگر خدمتگزاران نظام به شهادت ختم شود و خداوند همه آنان را در مسیر خدمت به نظام و مردم ثابت‌قدم بدارد.