به گزارش خبرنگار مهر ،حسین عباسی، بعد از ظهر دوشنبه در نشست با روسای مراکز درمانی با محوریت بررسی مشکلات حوزه انتقال خون و توسعه زیرساخت‌های این بخش اضهار و نقش حیاتی انتقال خون در نجات جان بیماران اظهار کرد: انتقال خون یکی از ارکان اصلی نظام سلامت است و توسعه زیرساخت‌ها و تأمین دسترسی پایدار شهروندان به خدمات این حوزه باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده برای احداث مرکز جامع فرآورده‌های خونی در ورامین افزود: احداث این مرکز می‌تواند ضمن ارتقای سطح خدمات انتقال خون، نیاز به مراجعه شهروندان به مرکز استان را کاهش داده و زمینه تقویت زیرساخت‌های درمانی منطقه را فراهم کند.

فرماندار ورامین همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و استمرار جلسات کارشناسی برای بررسی مشکلات و پیگیری مصوبات این نشست تأکید کرد.