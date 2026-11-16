به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کهنه، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به نصب بنرهای اخطاریه پلمب املاک در اراضی موات جابان اظهار کرد: یگان حفاظت این اداره با دستور دادستان عمومی و انقلاب، این اقدام را در راستای صیانت از اراضی دولتی و اجرای قوانین مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی انجام داد.

وی با تأکید بر برخورد با هرگونه تخلف در حوزه اراضی ملی و موات افزود: هیچ‌گونه تخلفی در این حوزه نادیده گرفته نمی‌شود و برخورد با متصرفان با پشتوانه قانونی و همکاری قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی‌ربط با جدیت ادامه خواهد داشت.