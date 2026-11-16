به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گناوه با حضور روسای کتابخانه های عمومی و کتابداران ، افزود: هفته کتاب فرصتی ارزشمند برای توجه دوباره به مسئولیت فرهنگی خانواده‌ها، مدارس و نهادهای آموزشی در ترویج دانایی است؛ چراکه کتاب زیربنای آگاهی و یکی از مهم‌ترین ابزارهای رشد فکری و تعالی جوامع محسوب می‌شود.

فرماندار گناوه با بیان اینکه کتاب نباید زیرسایه تلفن همراه و شبکه های مجازی فراموش شود، گفت: نباید اجازه دهیم گسترش فضای مجازی ما را از کتاب و کتابخوانی غافل کند، بلکه باید با برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی، جایگاه مطالعه را در خانواده و جامعه تقویت کنیم.

اسفندیاری ادامه داد:اگر والدین در کنار استفاده از تلفن‌های هوشمند و فضای مجازی، زمانی را به مطالعه اختصاص دهند، فرزندان نیز از این رفتار الگوبرداری خواهند کرد.

فرماندار و رییس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گناوه، آموزش و پرورش و مدارس را نیز از دیگر رکن‌ مهم در ترویج فرهنگ کتابخوانی دانست و افزود: مدارس در تربیت نسل آینده و ترویج فرهنگ مطالعه نقش مؤثری دارند و به هر میزان امکانات و تجهیزات آموزشی و فرهنگی در اختیار مدارس قرار گیرد، می‌تواند در این مسیر تأثیرگذار باشد.

وی با گرامیداشت سی و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم»، گفت: شعار امسال هفته کتاب، مفهومی ارزشمند و معنادار دارد و نشان می‌دهد که گسترش فرهنگ گفت‌وگو می‌تواند زمینه‌ساز پویایی، نشاط اجتماعی و افزایش آگاهی در جامعه باشد.

فرماندار گناوه همچنین از پیگیری برای استفاده از ظرفیت مسئولیت‌ های اجتماعی صنعت نفت در راستای حمایت و کمک به توسعه کتابخانه‌های عمومی شهرستان خبر داد.

وی از برنامه های مجموعه آموزش و پرورش بندرریگ‌ و گناوه جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی در هفته کتاب و تلاش و زحمات روسای کتابخانه های عمومی و کتابداران شهرستان در این زمینه قدردانی کرد.



در پایان این نشست از روسای کتابخانه های عمومی و کتابداران شهرستان گناوه قدردانی شد.



شهرستان گناوه دارای ۶ کتابخانه عمومی است که از این مجموعه سه شهری و سه روستایی است.