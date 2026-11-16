به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری غروب دوشنبه در نشست ستاد انتخابات استان در محل استانداری با اشاره به پیگیری وزارت کشور برای برگزاری انتخابات در نخستین فرصت ممکن اظهار کرد: پس از اعلام رسمی زمان انتخابات، دست‌کم یک ماه فرصت برای انجام مراحل اجرایی و تکمیل مقدمات پیش‌بینی خواهد شد؛ بنابراین ستادهای انتخاباتی باید با برگزاری نشست‌های منظم، آمادگی خود را حفظ کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر با هیئت های نظارت افزود: فرمانداران و مسئولان ستادهای انتخاباتی شهرستان‌ها باید هماهنگی لازم را با رؤسا و اعضای هیئت های نظارت داشته باشند و هرگونه تغییر در وضعیت داوطلبان، از جمله فوت، بازداشت یا اعلام جرم علیه آنان را در اسرع وقت به ستاد انتخابات استان و هیئت نظارت گزارش کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان همچنین بر تشکیل هیئت های بازرسی در شهرستان‌ها تأکید کرد و خواستار هماهنگی ستادهای شهرستانی برای سامان‌دهی امور بازرسی و نظارت بر شعب اخذ رأی شد.

آقا براری با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای همکاری در برگزاری انتخابات یادآور شد: بر اساس ماده ۹۰ قانون انتخابات، دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند و در صورت امتناع هر مجموعه از انجام وظایف قانونی، فرمانداری‌ها باید موضوع را برای پیگیری به ستاد انتخابات استان گزارش دهند.

وی زیرساخت‌های ارتباطی را از الزامات برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی دانست و بیان کرد: وضعیت اینترنت و پوشش آنتن دهی شعب باید با همکاری مسئولان فناوری اطلاعات به صورت مستمر بررسی شود تا مشکلات احتمالی پیش از روز انتخابات برطرف شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان همچنین بازبینی امکانات فیزیکی شعب، از جمله سیستم‌های گرمایشی، میز، صندلی و سایر تجهیزات مورد نیاز را ضروری دانست و بر چندین مرحله بررسی و رفع نواقص تأکید کرد.

آقا براری در ادامه با اشاره به موضوع تداوم فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در صورت تأخیر در برگزاری انتخابات اظهار کرد: این موضوع در وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و با توجه به پایان مهلت قانونی فعالیت شوراها، باید سازوکار مشخص و منطبق با قانون برای تعیین تکلیف آن پیش‌بینی شود.

وی آموزش کاربران، اعضای شعب و مردم را نیز از الزامات انتخابات تمام الکترونیکی برشمرد و افزود: در صورت اعلام زمان برگزاری انتخابات، کمیته آموزش با استفاده از ظرفیت صداوسیما و سایر امکانات، برنامه‌ریزی لازم را انجام می‌دهد و می‌توان از ظرفیت اجتماعات مردمی، از جمله برنامه‌های شب‌های اقتدار، برای آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی بهره گرفت.