ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مدارس شاهد اظهار کرد: باید از فرصت جامعه و مردم برای رشد کیفیت و هویت‌بخشی به مدارس شاهد استفاده کنیم و این مدارس را به جایگاهی برسانیم که الگوی سایر مراکز آموزشی باشند.

وی افزود: دستورالعمل کیفیت‌بخشی سال تحصیلی جاری به شهرستان‌ها و مناطق استان ابلاغ شده است تا مدیران مدارس شاهد با چارچوب مشخص و برنامه‌ریزی دقیق، مسیر ارتقای آموزشی و پرورشی را دنبال کنند.

زینی‌وند تصریح کرد: کیفیت‌بخشی تنها به ارتقای نمرات و نتایج آزمون‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه پرورش هویت اسلامی و انقلابی، تقویت باورهای دینی و تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر نیز بخش مهمی از مأموریت مدارس شاهد است.

وی خاطرنشان کرد: مدارس شاهد یادگار ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا هستند و باید فضای این مدارس، فضایی سرشار از فرهنگ ایثار، مقاومت و ارزش‌های انقلاب اسلامی باشد تا دانش‌آموزان در کنار علم‌آموزی، با آرمان‌های شهیدان نیز آشنا شوند.

زینی‌وند گفت: همکاری خانواده‌ها، معلمان و مدیران مدارس، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف کیفیت‌بخشی دارد و بدون همراهی این سه ضلع، اجرای کامل دستورالعمل به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

وی در پایان تأکید کرد: انتظار داریم مدیران مدارس شاهد استان، با جدیت و برنامه‌ریزی، مفاد این دستورالعمل را در مدرسه خود اجرایی کنند و نتیجه اقدامات را به اداره کل گزارش دهند تا روند کیفیت‌بخشی به‌صورت مستمر پایش و ارزیابی شود.