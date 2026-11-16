فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور جامعه عشایری در نمایشگاه روستا آباد اظهار کرد: این رویداد، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و تولیدی جامعه مولد عشایری به شمار می‌رود.

وی افزود: عشایر ایلام با پیوند دیرینه با طبیعت، سهمی ارزشمند در تأمین امنیت غذایی و رونق اقتصادی استان دارند و محصولات آنان نمادی از اصالت، کیفیت و هویت تولید بومی محسوب می‌شود.

یاسمی تصریح کرد: عرضه مستقیم گوشت تازه، لبنیات محلی و سایر فرآورده‌های عشایری در سیاه‌چادرهای سنتی، زمینه ارتباط مستقیم تولیدکننده و مصرف‌کننده را فراهم می‌کند و واسطه‌ها را از مسیر فروش حذف می‌نماید.

وی با اشاره به نقش اقتصادی این شیوه عرضه خاطرنشان کرد: وقتی تولیدکننده بی‌واسطه با خریدار روبه‌رو می‌شود، هم سود منصفانه‌تری به خانوار عشایری می‌رسد و هم مصرف‌کننده از کیفیت و اصالت کالا مطمئن می‌شود و همین اعتماد، بازار فروش محصولات عشایری را گسترده‌تر می‌کند.

مدیرکل امور عشایری ایلام گفت: در کنار عرضه محصولات، معرفی صنایع دستی و آیین‌های بومی عشایر نیز در این نمایشگاه دنبال می‌شود تا گردشگران و شهروندان با سبک زندگی این جامعه آشنا شوند و این آشنایی، به جذب گردشگر و رونق مناطق عشایری کمک کند.

وی افزود: بخشی از درآمد خانوارهای عشایری به فروش دام و فرآورده‌های دامی وابسته است و هر رویدادی که این فروش را تسهیل کند، در واقع به معیشت خانواده‌های روستایی و عشایری گره خورده است.

یاسمی خاطرنشان کرد: این اداره کل در طول سال با برگزاری بازارچه‌های محلی، آموزش بسته‌بندی و استانداردسازی محصولات و معرفی تولیدکنندگان به نمایشگاه‌های استانی و ملی، تلاش می‌کند زنجیره تولید تا فروش عشایر را کوتاه‌تر و پرسودتر کند.

وی در پایان با دعوت از شهروندان برای بازدید از این نمایشگاه گفت: از مردم استان می‌خواهیم با حضور در نمایشگاه روستا آباد، از نزدیک با توانمندی‌های عشایر و روستاییان آشنا شوند و با خرید محصولات بومی، از این جامعه زحمتکش حمایت کنند؛ امیدواریم این رویداد، آغاز مسیر تازه‌ای برای رونق تولید و اشتغال در مناطق عشایری باشد.