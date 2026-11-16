به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا در سخنانی با تکرار عادت خودشیفتگی اش و بدون اشاره به شکست های سریالی خود چه در انتخابات میان دوره ای کنگره (در امور داخلی کشورش) و چه در تجاوز پرهزینه به ایران، ادعا کرد: از نظر اقتصادی، ما با اختلاف زیادی از تمام کشورهای جهان جلوتر هستیم! ما دو سال پیش بهترین کشور نبودیم. اکنون هستیم!

رئیس‌ جمهور آمریکا ادامه داد: ممکن است با کیم جونگ اون (رهبر کره شمالی) دیدار کنم. این اتفاق خوبی خواهد بود.

وی در ادامه دولت بایدن را مقصر ماجرای زمین‌ گیر شدن ده ها هزار پرواز در این کشور در روزهای اخیر دانست و ادعا کرد: دموکرات‌ها سیستم را به عقب راندند. در واقع، آنچه روز جمعه شاهدش بودید، از کار افتادن تجهیزاتی بسیار بسیار قدیمی بود. من هیچ مسئولیتی در قبال توقف پروازها در روز جمعه برعهده نمی‌گیرم.

«دونالد ترامپ» در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «آیا نگران هستید که پهپادهای ایرانی شخص شما را هدف قرار دهند؟»، با عصبانیت گفت: من نگران تو هستم؛ چون اگر آن‌ ها مرا از پا درآورند، کار تو هم تمام است. مراقب باشید.

رئیس‌ جمهور آمریکا سئوال خبرنگار دیگری در خصوص « آیا از «شی» خواهید خواست که خرید نفت از ایران را متوقف کند؟» را اینگونه پاسخ داد: من از او همان چیزی را خواهم پرسید که می‌خواهم بپرسم. لازم نیست شما بدانید.

ترامپ در پاسخ به سئوال مرتبط با «به منتقدانی که می‌گویند شما بیش از حد بر پروژه‌های ساخت‌وساز متمرکز بودید، در حالی که سامانه‌های خطوط هوایی رو به فروپاشی بودند، چه پاسخی می‌دهید؟» نیز گفت: به کاخ سفید نگاه کنید. بی‌نقص است!

«دونالد ترامپ» در خصوص درگیری ها در اوکراین ادعا کرد: پوتین در مورد اوکراین کمی عقب‌ نشینی کرده است. او می‌ توانست بسیار سرسخت‌تر باشد. راستش را بخواهید، او دارد عقب‌نشینی می‌کند.