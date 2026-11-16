به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل روابط عمومی استانداری تهران اعلام کرد دومین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران در سال ۱۴۰۵، در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برگزار شد و اعضای این کارگروه مجموعه‌ای از محدودیت‌ها را برای اجرا در تمامی شهرستان‌های استان به‌جز فیروزکوه به تصویب رساندند.

این مصوبات از روز سه‌شنبه ۲۶ آبان تا پایان روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه اجرا خواهد شد و هدف از آن، مقابله با پیامدهای پایداری جوی و کاهش آثار آلودگی هوا بر سلامت شهروندان اعلام شده است.

بر اساس تصمیم کارگروه، فعالیت آموزشی مدارس به‌صورت حضوری ادامه می‌یابد، اما برگزاری برنامه‌های صبحگاهی و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز برای تمامی مقاطع تحصیلی ممنوع است. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند با اجرای دقیق آیین‌نامه رفت‌وآمد کارکنان، میزان تردد نیروهای خود را مدیریت کنند.

در بخش حمل‌ونقل، شهرداری تهران و پلیس راهور موظف به جلوگیری از صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک و اجرای طرح زوج و فرد از درِ منازل شده‌اند. خودروهای برقی، پلاک‌های عمومی شامل اتوبوس و مینی‌بوس، خودروهای امدادی، وسایل نقلیه انبوه‌بر و سرویس‌های مدارس دارای مجوز از این محدودیت مستثنا هستند.

همچنین بر اساس مصوبه کارگروه، پیش‌خرید طرح ترافیک در قالب روزانه، ماهانه یا سالانه، مانع اجرای محدودیت‌های جدید نخواهد بود و دارندگان این مجوزها نیز باید از مصوبات کارگروه اضطرار تبعیت کنند.

توقف فعالیت واحدهای آسفالت، شرکت‌های سیمان تهران و شمال و معادن وابسته به آن‌ها از دیگر تصمیمات این نشست است. همچنین تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر ممنوع خواهد بود؛ با این حال، خودروهای حامل مواد غذایی، دارویی و سوخت و نیز ناوگان حمل بتن، در صورت برخورداری از مجوز پلیس و معاینه فنی معتبر و نداشتن دود قابل مشاهده، امکان تردد خواهند داشت.

مسئولان معادن نیز موظف شده‌اند برای جلوگیری از انتشار گردوغبار، مسیرهای رفت‌وآمد کامیون‌ها را با استفاده از پساب و آب‌پاشی مدیریت کنند.

در حوزه مدیریت شهری، انجام تمامی فعالیت‌های عمرانی از جمله تخریب و آواربرداری در سطح شهرها ممنوع اعلام شده است. شهرداری‌ها و پلیس راهور نیز باید نظارت بر مدیریت ترافیک را تشدید کنند و نسبت به به‌روزرسانی تجهیزات پایش هوشمند و نصب دوربین‌های جدید در مسیرهای پرتردد اقدام کنند.

در بخش سلامت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان صدا و سیما موظف به اطلاع‌رسانی گسترده درباره شرایط آلودگی هوا و توصیه به استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت شده‌اند. این توصیه به‌ویژه برای گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین پایگاه‌های سیار فوریت‌های پزشکی اورژانس در وضعیت آماده‌باش قرار می‌گیرند و دستگاه‌ها باید از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها جلوگیری کنند. پلیس راهور نیز موظف است مانع تردد وسایل نقلیه دودزا و دارای آلایندگی قابل مشاهده شود.

جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در حریم شهرها نیز از دیگر تکالیف تعیین‌شده برای شهرداری‌ها و بخشداری‌هاست.

در پایان این نشست، بر اجرای کامل و بدون وقفه مصوبات و نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول تأکید شد. همچنین مقرر شد عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تکالیف تعیین‌شده به‌صورت مستند ارزیابی شود و اطلاع‌رسانی شفاف درباره اقدامات انجام‌شده با همکاری شهروندان ادامه یابد.