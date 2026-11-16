به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بزرگمهر عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح مأموریت‌ها و عملکرد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر اظهار کرد: فعالیت‌های این مجموعه در بخش‌هایی از جمله حدنگاری و تثبیت مالکیت املاک، اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت اختراعات و مالکیت معنوی و نظارت بر دفاتر اسناد رسمی متمرکز است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با اشاره به ظرفیت واحد اجرای اسناد رسمی افزود: این بخش با برخورداری از کارکرد شبه‌قضایی، امکان پیگیری و وصول مطالبات، مهریه و تعهدات بانکی را بدون مراجعه مستقیم به محاکم قضایی فراهم می‌کند و از این طریق در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نقش دارد.

بزرگمهر همچنین بر ضرورت ثبت علائم تجاری و مالکیت معنوی محصولات بومی تأکید کرد و گفت: تولیدکنندگان استان می‌توانند با بهره‌گیری از راهنمایی و همکاری اداره ثبت، برای محصولات خود نشان تجاری ثبت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت محصولاتی مانند خرمای کبکاب دشتستان خاطرنشان کرد: آمادگی داریم روند ثبت برند محصولات بومی استان را تسهیل کنیم تا زمینه سوءاستفاده از نام و اعتبار این محصولات و ثبت علائم تجاری آن‌ها توسط فعالان اقتصادی سایر استان‌ها کاهش یابد.

صدور سند برای ۱.۶۸ میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با تشریح اقدامات انجام‌شده در اجرای قانون حدنگار بیان کرد: از مجموع حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار اراضی موجود در استان، تاکنون یک میلیون و ۶۸۸ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی جانمایی و برای آن‌ها سند مالکیت صادر شده است.

وی ادامه داد: اجرای طرح کاداستر و تثبیت مالکیت اراضی ملی، زمینه صیانت از سرمایه‌های عمومی و جلوگیری از تجاوز و دست‌اندازی به منابع طبیعی را فراهم می‌کند.

بزرگمهر از صدور سند برای ۱۷۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی استان نیز خبر داد و گفت: این اقدام با همکاری جهاد کشاورزی و امور اراضی و با استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی و صرف هزینه کمتر انجام شده است.

وی افزود: با تثبیت مالکیت و مشخص شدن مساحت واقعی اراضی کشاورزی، امکان توزیع دقیق‌تر نهاده‌ها، کود و سایر امکانات دولتی میان کشاورزان بر مبنای اسناد رسمی فراهم شده است.

صدور ۲۲۰۰ سند برای اراضی نیروهای مسلح

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین تکلیف اراضی در اختیار نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: در این زمینه نزدیک به ۲ هزار و ۲۰۰ فقره سند مالکیت برای پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی نیروهای مسلح در سطح استان صادر شده است.

بزرگمهر خاطرنشان کرد: اسناد صادرشده پس از طی مراحل قانونی به خزانه دولت تحویل شده و این اقدام در راستای تثبیت مالکیت و تقویت پشتوانه حقوقی اراضی مورد استفاده نیروهای مسلح انجام گرفته است.