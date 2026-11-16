به گزارش خبرنگار مهر، نیما حسین‌زاده شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به بازدید هیئت بلندپایه اقتصادی افغانستان به ریاست وزیر اقتصاد این کشور از ظرفیت‌های شیلاتی استان اظهار کرد: این بازدید با هدف معرفی توانمندی‌های تولیدی، فرآوری و صادرات محصولات شیلاتی مازندران و بررسی زمینه‌های همکاری اقتصادی میان دو کشور انجام شد.

وی افزود: در این برنامه که با حضور معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مسئولان برگزار شد، هیئت افغانستانی از نزدیک با ظرفیت‌های استان در حوزه پرورش ماهیان خاویاری و صنایع فرآوری آبزیان آشنا شدند.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به بازدید از مرکز پرورش ماهی خاویاری «چالباش کاسپین» گفت: در جریان این بازدید، ظرفیت‌های فنی و تخصصی این مجموعه در زمینه پرورش ماهیان خاویاری تشریح شد و موضوع بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مدیریت زیست‌محیطی و رعایت استانداردهای کنترل کیفیت مورد توجه قرار گرفت.

حسین‌زاده ادامه داد: در بخش دیگری از این برنامه، هیئت افغانستانی ا فرآوری و بسته‌بندی بازدید کرد و با مراحل مختلف فرآوری، بسته‌بندی و آماده‌سازی محصولات برای عرضه در بازارهای هدف آشنا شد.

وی با بیان اینکه توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از الزامات افزایش ارزش اقتصادی محصولات شیلاتی است، تصریح کرد: معرفی ظرفیت‌های فرآوری و استانداردهای کیفی محصولات تولیدی استان می‌تواند زمینه مناسبی برای گسترش همکاری با کشورهای همسایه و توسعه بازارهای صادراتی فراهم کند.

مدیرکل شیلات مازندران خاطرنشان کرد: در پایان این بازدید، بر ضرورت ایجاد بسترهای مشترک برای تسهیل صادرات محصولات فرآوری‌شده، تقویت ارتباطات اقتصادی و افزایش مبادلات تجاری میان ایران و افغانستان تأکید شد.

حسین‌زاده ابراز امیدواری کرد با پیگیری توافقات و شناسایی فرصت‌های مشترک، ظرفیت‌های شیلاتی مازندران بیش از گذشته در مسیر توسعه تجارت منطقه‌ای و حضور در بازار افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.