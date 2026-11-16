به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر عطاپور وزیری، در نشست کمیسیون کارگری هشت شهرستان جنوبی استان کرمان که در شهرستان کهنوج برگزار شد، اظهار کرد: این نشست در پی تأکید استاندار کرمان بر برگزاری منطقه‌ای جلسات کمیسیون کارگری و با درخواست اعضای شورای تأمین استان برگزار شده است.



وی با اشاره به روند رو به رشد فعالیت‌های صنعتی و معدنی در جنوب کرمان افزود: این منطقه در ابتدای مسیر صنعتی و معدنی شدن قرار دارد و باید از تجربه مشکلات کارگری برخی واحدهای موجود استان برای پیشگیری از تکرار آن‌ها در پروژه‌های جدید استفاده کرد.

وی ادامه داد: اگر از ابتدای شکل‌گیری واحدها، چارچوب مشخصی برای جذب نیرو، اشتغال، پرداخت‌ها و روابط کار پیش‌بینی شود، می‌توان از بروز بخش قابل توجهی از مشکلات آینده جلوگیری کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تدوین نظام شفاف جذب نیروی انسانی تصریح کرد: فرآیند استخدام نباید بر پایه توصیه‌های فردی و خارج از سازوکارهای مشخص انجام شود و در جایگاه‌های تخصصی باید از نیروهای ماهر و دارای توانمندی و سابقه مرتبط استفاده کرد و در سایر فرصت‌های شغلی نیز ظرفیت نیروی انسانی بومی مورد توجه جدی قرار گیرد.

عطاپور، ادامه داد: در صورت برگزاری آزمون‌های استخدامی، باید در چارچوب ضوابط قانونی، امتیاز و اولویت لازم برای نیروهای بومی پیش‌بینی شود.

وی همچنین بر توسعه خدمات تأمین اجتماعی متناسب با گسترش فعالیت‌های معدنی و افزایش جمعیت کارگری در شهرستان‌های جنوبی تأکید کرد و گفت: قابل قبول نیست کارگران و فعالان اقتصادی شهرستان‌هایی مانند فاریاب برای دریافت خدمات تأمین اجتماعی ناچار به طی مسافت‌های طولانی باشند و ضروری است با همکاری فرمانداران و دستگاه‌های متولی، خدمات این سازمان در شهرستان‌های جنوبی تقویت و متناسب با نیاز هر منطقه، واحد یا نماینده ارائه خدمات مستقر شود؛ این خدمات می‌تواند در روزهای مشخصی از هفته ارائه شود.

وی تربیت نیروی کار ماهر و فنی را از دیگر پیش‌نیازهای توسعه صنعتی منطقه دانست و افزود: آموزش فنی و حرفه‌ای باید متناسب با نیاز صنایع و معادن هر شهرستان برنامه‌ریزی شود و منتظر ایجاد ساختار اداری در شهرستان‌ها نماند.

عطاپور، گفت: با شناسایی مهارت‌های مورد نیاز بخش خصوصی و ارائه آموزش‌های متناسب، می‌توان زمینه دسترسی صنایع به نیروی کار ماهر بومی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری را فراهم کرد.



معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان در ادامه، صیانت از جان و سلامت کارگران را اولویتی اساسی در کنار حمایت از سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: فرمانداران شهرستان‌های دارای فعالیت صنعتی و معدنی باید کمیته‌های ایمنی را فعال و جلسات آن‌ها را به‌صورت منظم برگزار کنند تا وضعیت ایمنی واحدها به‌طور مستمر رصد شود.

وی افزود: رعایت استانداردهای ایمنی باید از ابتدای فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی الزامی باشد و هیچ پیمانکار یا مجموعه‌ای نباید بدون تأمین الزامات ایمنی فعالیت خود را آغاز کند.



وی با بیان اینکه آموزش، پیشگیری و تذکر به‌موقع هزینه کمتری نسبت به پیامدهای حوادث کار دارد، افزود: مدیریت استان کرمان در کنار صیانت از حقوق کارگران، سلامت، امنیت شغلی و حقوق و مزایای آنان، از کارفرمایان و سرمایه‌گذاران نیز در چارچوب قانون حمایت می‌کند؛ مطالبات و درخواست‌ها نیز باید از مسیر قانونی پیگیری شود و هیچ مطالبه خارج از ضوابط قابل پذیرش نیست.



عطاپوروزیری، با اشاره به جایگاه فرمانداران به‌عنوان نمایندگان دولت و رؤسای شوراهای تأمین شهرستان‌ها تأکید کرد: فرمانداران باید اجازه ندهند افراد یا مجموعه‌هایی خارج از چارچوب قانونی در امور صنایع و معادن مداخله کنند یا از سرمایه‌گذاران و معدن‌کاران مطالبات و سهم‌خواهی‌های خارج از ضابطه داشته باشند.

وی گفت: شفافیت و قانونمندی در این حوزه، شرط پیشرفت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی جنوب استان کرمان است و فرمانداران باید با پشتیبانی دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی در برابر مداخلات غیرقانونی محکم و جدی عمل کنند.

وی همچنین بر تداوم برگزاری منطقه‌ای نشست‌های کمیسیون کارگری در جنوب استان تأکید کرد و گفت: برگزاری این جلسات در منطقه، امکان استفاده از ظرفیت فرمانداران، مسئولان محلی و دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی را برای شناسایی و حل مسائل کارگری و صنعتی فراهم می‌کند.