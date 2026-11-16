به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلیل جلیلی عصر دوشنبه در هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با موضوع «خروج کتاب از قفسه‌ها و نهادینه‌سازی فرهنگ کتاب‌خوانی با رویکرد حضور کتاب در سبد زندگی مردم» که در اداره کتابخانه‌های عمومی این شهرستان برگزار شد، بر ضرورت تبدیل مطالعه به یکی از ارکان زندگی روزمره مردم تأکید کرد.

امام‌جمعه اهر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و افزایش دسترسی شهروندان به امکانات کتابخانه‌ای را ضروری دانست و خواستار حمایت و پیگیری جدی برای احداث سومین کتابخانه عمومی شهرستان در شهرک شیخ شهاب شد.

پیشنهاد اختصاص یک شب از تجمعات به کتاب‌خوانی

جلیلی معرفی کتاب و قرائت بخش‌هایی از آثار نویسندگان، به‌ویژه نویسندگان بومی، در تجمعات شبانه را راهکاری برای آشنایی مردم با ظرفیت‌های ادبی و فرهنگی منطقه عنوان کرد.

وی پیشنهاد داد یک روز از تجمعات شبانه شهرستان به موضوع کتاب و کتاب‌خوانی اختصاص یابد تا از این ظرفیت برای ترویج فرهنگ مطالعه استفاده شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی اهر اجرای طرح «کتابت را بیاور، کتاب دیگری ببر» را از دیگر راهکارهای گسترش مطالعه دانست و پیشنهاد کرد قفسه‌های کتاب دست‌دوم با تأیید اداره کتابخانه‌های عمومی در کتابخانه‌ها ایجاد شود تا امکان تبادل و استفاده مجدد از کتاب‌ها فراهم شود.

ترویج مطالعه از مدارس تا خانواده‌ها

امام‌جمعه اهر استفاده از ظرفیت شبکه شاد با همکاری آموزش و پرورش، برگزاری زنگ کتاب و کتاب‌خوانی در مدارس و تشویق کودکان به مطالعه با اختصاص جوایز از سوی والدین را از جمله اقدامات مؤثر برای شکل‌گیری عادت مطالعه از دوران کودکی برشمرد.

جلیلی همچنین بر ایجاد و فعال‌سازی قفسه‌های کتاب در ادارات با همکاری فرمانداری تأکید کرد و پیشنهاد داد اداره کتابخانه‌های عمومی هر ماه یک کتاب کاربردی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی معرفی کند.

برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی در سطح شهرستان و ایجاد قفسه کتاب‌های مفید و کاربردی در پایگاه‌های مقاومت بسیج با ابلاغ سپاه پاسداران شهرستان نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

پویش‌های رسانه‌ای برای ترویج فرهنگ مطالعه

امام‌جمعه اهر نقش رسانه‌های محلی را در گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی مهم دانست و خواستار اجرای پویش «ارسباران را بخوانیم و بشنویم»، برنامه «یک دقیقه کتاب» با حضور فعالان فرهنگی و نویسندگان و تولید کلیپ‌های معرفی کتاب و نویسندگان شد.

وی همچنین اجرای پویش «هر خانواده، یک کتاب در ماه» با مشارکت پایگاه‌های خبری شهرستان را راهکاری برای تبدیل کتاب‌خوانی به عادتی مستمر در خانواده‌ها عنوان کرد.

بازدید روزانه یک مدرسه از کتابخانه‌های عمومی

جلیلی در پایان با اشاره به مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان درباره بازدید دانش‌آموزان از کتابخانه‌های عمومی اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، روزانه یک مدرسه از کتابخانه‌ها بازدید می‌کند تا دانش‌آموزان با فضای کتابخانه، منابع مطالعاتی و اهمیت کتاب‌خوانی بیشتر آشنا شوند.