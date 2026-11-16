حسن حسن نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های عمرانی و حوزه سلامت شهرستان اظهار کرد: در ادامه پیگیری‌های مستمر و با همکاری دستگاه‌های مسئول، دو اقدام مهم در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بهداشت و درمان بابل به نتیجه رسید.

وی افزود: در بخش عمرانی، ابلاغیه تخصیص اعتبار پروژه پل کنارگذر جنوبی بابل، معروف به پل ۴۵۰۰، از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور صادر شده و با ابلاغ دستور شروع به کار و تحویل پروژه به پیمانکار، عملیات اجرایی این طرح وارد مرحله عملیاتی شده است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این پروژه در بهبود وضعیت تردد و حمل‌ونقل شهرستان گفت: اجرای این طرح از مطالبات مهم مردم منطقه است و پیگیری‌ها برای تسریع در روند اجرا و تکمیل آن ادامه خواهد داشت.

نتاج در ادامه از واریز ۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰ میلیارد تومان به حساب دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد و تصریح کرد: این اعتبار در اجرای مصوبات سفر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به شهرستان بابل که با دعوت و هماهنگی انجام‌شده صورت گرفت، تأمین و پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: مبلغ مذکور طی حواله شماره ۶۲۵ به حساب دانشگاه علوم پزشکی بابل واریز شده و در راستای تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت و حمایت از برنامه‌ها و نیازهای این دانشگاه اختصاص یافته است.

نتاج با تأکید بر تداوم پیگیری مطالبات مردم بابل گفت: توسعه زیرساخت‌های عمرانی، بهبود شبکه حمل‌ونقل و تقویت امکانات بهداشتی و درمانی از اولویت‌های پیگیری ماست و تلاش می‌کنیم با تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه تحقق مطالبات مردم شهرستان فراهم شود.