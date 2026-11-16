به گزارش خبرنگار مهر، طبق تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، مسئولیت تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس در زمان آلودگی هوا به آموزش‌وپرورش واگذار شد.

بر این اساس، از این پس آموزش‌وپرورش درباره تعطیلی مدارس در شرایط آلودگی هوا اطلاع‌رسانی خواهد کرد.