ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز با نفوذ زبانه‌های پرفشار و عبور ناوه از سطوح میانی جو، شرایط برای بارندگی در نقاط مختلف استان گلستان فراهم می‌شود.

وی افزود: بارش‌ها به‌صورت رگبار باران و رعدوبرق پراکنده خواهد بود و در قله‌ها و ارتفاعات مرتفع استان نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به دیگر پدیده‌های جوی مورد انتظار گفت: در این مدت، وقوع مه و وزش باد نسبتاً شدید و موقتی نیز دور از انتظار نیست.

معقولی ادامه داد: فعالیت این سامانه جوی با شدت کمتر در روز آینده نیز تداوم خواهد داشت، اما در روزهای پایانی هفته از میزان ناپایداری‌ها کاسته شده و جو استان به‌تدریج پایدار می‌شود.