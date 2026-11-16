بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، از امروز تا پایان هفته جاری، افزایش پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت وزش باد از پدیده‌های غالب جوی در استان خواهد بود.

وی افزود: با توجه به تراکم ابرها، از ساعات بعدازظهر روز چهارشنبه در برخی نقاط لرستان احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به وضعیت دمایی استان نیز عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت آینده، دماهای شبانه تغییرات قابل‌توجهی نخواهند داشت.