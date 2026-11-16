به گزارش خبرگزاری مهر استانداری البرز، محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، با اشاره به برگزاری بیست‌وهشتمین مانور سراسری زلزله در هشتم آذرماه با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» اظهار کرد: اجرای این مانور باید بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول در مدارس استان انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت تشکیل شورای ایمنی محله در مدارس افزود: لازم است جلسه‌ای با حضور مدیران آموزش‌وپرورش مناطق، مدیران بحران فرمانداری‌ها و نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان برگزار شود تا وظایف هر مجموعه مشخص و دستورالعمل اجرایی به شهرستان‌ها ابلاغ شود.

فلاح‌نژاد با بیان اینکه مدیر مدرسه باید محور فرماندهی حادثه در محیط آموزشی باشد، تصریح کرد: انجمن اولیا و مربیان، شهرداری، هلال‌احمر، آتش‌نشانی، اورژانس و سایر دستگاه‌ها باید در قالب شورای ایمنی محله مشارکت کنند و این شورا فعالیت خود را به روزهای منتهی به مانور محدود نکند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با انتقاد از ضعف اطلاع‌رسانی در برخی شهرستان‌ها طی سال‌های گذشته گفت: گاهی دستگاه‌های خدمات‌رسان از برگزاری مانور یا وظایف خود اطلاع نداشته‌اند؛ بنابراین مصوبات باید به‌گونه‌ای تنظیم و ابلاغ شود که هیچ دستگاهی در شهرستان‌ها از مسئولیت خود بی‌اطلاع نماند.

وی ادامه داد: آموزش دانش‌آموزان باید کاملاً عملیاتی باشد؛ از جمله نحوه قطع به‌موقع گاز، آب و برق، آشنایی با نقاط امن و ارائه خدمات اولیه. همچنین لازم است آموزش‌های روان‌شناختی متناسب با شرایط به دانش‌آموزان ارائه شود.

فلاح‌نژاد بر استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای انتشار آموزش‌های مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: دستگاه‌هایی مانند آتش‌نشانی، اورژانس، آب، برق و گاز باید کلیپ‌ها و محتوای آموزشی خود را تهیه و منتشر کنند تا خانواده‌ها و معلمان نیز از این آموزش‌ها بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای سطح مانورهای استان افزود: در کنار تمرین‌های تخصصی دستگاه‌ها، باید یک مانور جامع و تمام‌عیار استانی با مشارکت چندین دستگاه برگزار شود تا هماهنگی عملیاتی مجموعه‌ها در شرایط واقعی ارزیابی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز همچنین خواستار شناسایی مدارس منتخب، ایجاد نقاط امن و محل‌های تجمع اضطراری و تصویربرداری از اجرای موفق مانورها شد تا سایر مدارس نیز بتوانند از این تجربه‌ها استفاده کنند.

فلاح‌نژاد در پایان بر نظارت مستمر بر اجرای مانور در تمامی مدارس استان تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای استقرار نظام فرماندهی حادثه (ICS)، تقویت عملکرد شهرداری‌ها و مشارکت همه دستگاه‌های خدمات‌رسان باید به‌طور جدی دنبال شود تا آمادگی مدارس و جامعه در برابر حوادث احتمالی افزایش یابد.