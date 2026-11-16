به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فرهادی از انتخاب هشت اثر نمایشی از میان ۳۴ اثر متقاضی برای حضور در مرحله پایانی این جشنواره خبر داد و گفت: هیئت انتخاب آثار سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان فارس متشکل از آرش جمال‌الدینی، آرمین حمدی‌پور و آژمان بیژنی‌نسب، پس از بررسی و تماشای فیلم ۳۴ اثر متقاضی حضور در جشنواره، هشت اثر نمایشی را برای شرکت در مرحله پایانی انتخاب کردند.

وی با اشاره به مشروط بودن پذیرش برخی آثار افزود: گروه‌های نمایشی که آثار آن‌ها به‌صورت مشروط انتخاب شده است، باید تا پایان هفته نخست آذرماه با دریافت مجوز رسمی از ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محل فعالیت خود، نسبت به اجرای عمومی آثار اقدام کنند.

دبیر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان فارس ادامه داد: آثار راه‌یافته به مرحله پایانی جشنواره، بدون اولویت، شامل نمایش «مایکلفسکی» به کارگردانی احمدرضا حیدری از شیراز، «پروتکل کارگردان» به کارگردانی سانیا عاجلی از استهبان (مشروط)، «شنل قرمزی و دیگران» به کارگردانی دانیال پرمشکانی از شیراز و «مکبث» به کارگردانی مجتبی راوش از کازرون (مشروط) است.

فرهادی بیان کرد: همچنین نمایش‌های «قمر و ملوک» به کارگردانی شیوا بافهم از شیراز، «برادران رایت» به کارگردانی عباس پرانداخته از لامرد، «کوچه مختار بود، ساسان بود و سیمین» به کارگردانی رازق حسینی از قیر و کارزین (مشروط) و «آنتروپی یک رؤیا» به کارگردانی فهیمه پاک‌نژاد از نی‌ریز به مرحله پایانی جشنواره راه یافته‌اند.

وی در پایان گفت: سی‌ و هفتمین جشنواره تئاتر استان فارس به دبیری ابوالفضل فرهادی، از ۱۱ تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۵ در شیراز برگزار می‌شود.