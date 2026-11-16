شاهرخ جهانشاهی در گفت وگو با خبرنگار مهر از غیرحضوری شدن فعالیت مدارس این شهرستان در روز سه‌شنبه در پی بارندگی و شرایط نامساعد جوی خبر داد و گفت: با وجود آب‌گرفتگی برخی معابر و مغازه‌ها و طغیان رودخانه‌ها، تاکنون گزارشی از خسارت به زیرساخت‌ها اعلام نشده است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: در برخی نقاط شهرستان، به‌ویژه در محور کمربندی، شاهد آب‌گرفتگی معابر و تعدادی از مغازه‌ها بودیم و در برخی مناطق نیز رودخانه‌ها طغیان کردند.

فرماندار نوشهر با بیان اینکه نیروهای امدادی و خدمات‌رسان در مناطق درگیر بارندگی حضور دارند، افزود: این نیروها به‌صورت مستمر در حال ارائه خدمات و رسیدگی به وضعیت نقاط آسیب‌دیده هستند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان، از مردم خواست از نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها و مسیرهای پرخطر خودداری کنند.

فرماندار نوشهر همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی، بر صرفه‌جویی و مصرف بهینه گاز تأکید کرد و خواستار همراهی شهروندان برای جلوگیری از افزایش مصرف شد.

وی از انسداد زیرگذرهای محور کمربندی برای حفظ ایمنی با دستور مدیریت بحران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام هواشناسی مازندران ۱۱۲ میلی متر باران در نوشهر ثبت شد.