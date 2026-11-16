به گزارش خبرنگار مهر، خورشید وسکویی شامگاه دوشنبه در نشست با مسئولان و مدیران پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان، با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در راستای تأمین منابع و ارتقای خدمات پرستاری اظهار کرد: پیگیری مشکلات نیروهای شرکتی و تخصیص سهمیه‌های استخدامی متناسب با نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به توسعه برنامه‌های نوین در حوزه پرستاری افزود: دوراپرستاری، پرستار پیگیر و تدوین شاخص‌های بیمارستان‌های مگنت از جمله برنامه‌هایی است که با هدف ارتقای کیفیت خدمات و بهبود نظام مراقبت‌های پرستاری دنبال می‌شود.

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به عملکرد دانشگاه علوم پزشکی زنجان در اجرای برخی از این برنامه‌ها تصریح کرد: همکاری میان بخش‌های مختلف دانشگاه و حمایت مدیران ارشد می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات و بهبود خدمت‌رسانی به مردم را فراهم کند.

وسکویی تعهد سازمانی و پویایی کارکنان را از عوامل مهم پیشرفت نظام سلامت دانست و گفت: مشارکت فعال کارکنان و طرح نقدهای سازنده، نقش مؤثری در شناسایی مشکلات، اصلاح فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات پرستاری دارد.

وی با اشاره به دستاوردهای حوزه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیان کرد: احساس تعلق سازمانی و تعهد اجتماعی در میان کارکنان این مجموعه مشهود است و فضای گفت‌وگو و همدلی حاکم بر دانشگاه، ظرفیت مناسبی برای توسعه و بهبود خدمات ایجاد کرده است.

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت نقد سازنده در محیط‌های سازمانی خاطرنشان کرد: اعتراض و مطالبه‌گری مسئولانه می‌تواند به رشد و پویایی سازمان کمک کند و کارکنانی که با دغدغه‌مندی مسائل و مشکلات را مطرح می‌کنند، از عوامل مؤثر در توسعه و پیشرفت مجموعه هستند.

وسکویی افزود: خوشبختانه رویکرد تعاملی و فضای گفت‌وگو در دانشگاه علوم پزشکی زنجان به‌خوبی جریان دارد و این موضوع می‌تواند در مسیر ارتقای خدمات سلامت مؤثر باشد.